Heftig milionregn: FCK scorede kassen på europæisk eventyr

Europæisk fodbold er en guldgrube for danske fodboldklubber.

Det kunne FC København igen i sidste sæson konstatere, da en 1/16-finale i Europa League sikrede københavnerne 80 millioner kroner.

Det viser tal, som UEFA har offentliggjort.

FCK blev inden da ekspederet ud af kvalifikationen til Champions League af Qarabag fra Aserbadjsan, men fik alligevel lidt over 22 millioner kroner for at nå til playoff-runden.

FC København kunne have tjent endnu mere, hvis de havde sendt Qarabag ud af kvalifikationen til Champions League. Foto: Jens Dresling

I stedet for Champions League blev Ståle Solbakkens tropper sendt i Europa League, hvor gruppespillet i første omgang indbragte 19 millioner kroner - langt mindre end et Champions League-gruppespil naturligvis.

I gruppespillet blev det til to sejre og tre uafgjorte i opgørene mod Lokomotiv Moskva, FC Sheriff og Zlin med en samlet præmiesum på 11 millioner kroner.

Det sikrede en plads i 1/16-finalen, hvor spanske Atlético Madrid agerede stopklods. Deltagelsen i knock out-fasen sendte dog yderligere små fire millioner kroner til Østerbro.

De resterende 23,5 millioner kroner stammer fra UEFA's såkaldte market pool, hvor tv-rettigheder blandt andet spiller en væsentlig rolle.

De 80 millioner kroner er dog ikke noget at falde på halen over, hvis man sammenligner med FCK's samlede indtjening sæsonen forinden, hvor man blev nummer tre i gruppespillet i Champions League. Ved den lejlighed røg der 268 millioner kroner ind på kontoen.

Champions League-mestrene fra Real Madrid blev også kongerne af præmie- og tv-penge med 661 millioner kroner i indtægt.

Pengene strømmer hvert år ind til vinderne af Champions League - de seneste tre år har Real Madrid taget sejren. Foto: AP

