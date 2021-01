For de færreste var 2020 et sandt jubelår. Det var det heller ikke for Andreas Bjelland.

FC København-stopperen var plaget af skader, af coronavirus og af alt for mange minutter på bænken eller tribunen. Herfra kunne han se holdkammeraterne på grønsværen levere det ene skuffende resultat efter det andet.

I denne sæson har Andreas Bjelland blot været på banen i to kampe.

- Det har været helt vildt frustrerende. Jeg har slet ikke spillet det, jeg gerne vil, jeg har haft småskader, setbacks og alt muligt. Det har været en dårlig cocktail sammen med corona, så 2020 lægger jeg bag mig og ser frem mod 2021, siger Bjelland til tipsbladet.dk.

Han fastslår, at han er ved at være på toppen igen efter en halvsæson med skader og sygdom.

- Jeg var lige blevet klar efter en skadespause og skulle til at være med og være en del af det, og så blev jeg ramt af corona. Jeg havde ingen symptomer, men man er stadig syg på en eller anden sjov måde, men jeg har det godt igen, har trænet det meste af ferien og glæder mig til at komme i gang, lyder det fra FC København-spilleren, der stadig skal bygge på inden Superliga-starten i februar:

- Jeg er et godt sted rent fysisk, men der er også noget, der hedder kampform, og det mangler jeg. Forhåbentlig kan jeg samle noget af det op i løbet af januar, inden vi går i gang med turneringen. Det er 100 procent det, jeg mangler.

Det kører ikke for Andreas Bjelland. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Hård konkurrence

Mens Andreas Bjelland plejede diverse skavanker, skete der ting og sager i FC København.

Ståle Solbakken blev fyret, hele staben blev skiftet ud, og i det hele taget har den første halvdel af sæsonen været præget af utrolig megen uro i hovedstaden. Nu skal der ro på bagsmækken.

- Det var et efterår med op- og nedture. Vi peakede med kampen mod Manchester United, så gik vi på ferie, og så var der en masse ting med Ståle, der blev fyret, og Europa League-kvalifikationen, der kiksede. Der skete ufatteligt mange ting, så det var turbulent, og måske skal vi stadigvæk lige lande. Jeg synes, vi viste gode takter i de sidste par kampe, og der viste vi det rette FCK, siger Bjelland.

Den tidligere landsholdsspiller har blot spillet 137 minutter for FC København i denne sæson, og det var helt i begyndelsen. Det vil sige, at han endnu ikke har spillet et eneste minut under Jess Thorup, der har ændret spillestilen efter sin tiltræden.

32-årige Andreas Bjelland satser på, at han indgår i Jess Thorups planer.

- Jeg passer okay ind, synes jeg. Hvis vi gerne vil spille fodbold og være boldbesiddende, som vi var i de sidste par kampe, håber jeg, at mit venstre ben kan komme mig til gode, selv om jeg også må sige, at Boilesen har gjort det fantastisk i midterforsvaret. Jeg håber, at jeg kan vise mig frem i løbet af januar og vise Jess, at det er mig, der skal spille, siger Bjelland.

Er du nervøs for, om du får spilletid?

- Vi er mange om buddet. Hvis man ikke tæller Boilesen med, er vi fem stoppere, så der er konkurrence, men det skal der være i en klub som FC København, det er sundt for alle. Jeg glæder mig til konkurrencen, den gør forhåbentlig også kun mig skarpere.

Andreas Bjelland har halvandet år tilbage af sin kontrakt med FC København, som han skiftede til på en fri transfer i sommeren 2018.

