Heltemodtagelse til Bendtner: - Ubeskriveligt

PARKEN (Ekstra Bladet): Så skete det. Parken gyngede, som var et mesterskab netop sparket i hus.

For en uindviet kunne det se ud, som om det bare handlede om en indskiftning, men øjeblikket var så meget mere end det. For FCK’s fanskare og for Nicklas Bendtner.

Begge parter fik god tid til at nyde momentet, for inde på banen lå Carlos Zeca til behandling, så angriberen kunne nå at klappe tilbage til den brølende endetribune, før han trådte ind på græsset til sin hjemmebane-debut.

Et skridt, han i den grad har set frem til.

- Det var en kæmpe, kæmpe modtagelse. Totalt fedt, sagde han med et bredt smil, da han kom ud fra omklædningsrummet med sin taske og en buket blomster.

- Siden jeg skrev under, er det det, jeg har drømt om. Enten fra start eller som indskifter. Den modtagelse, jeg fik, var ubeskrivelig, sagde Nicklas Bendtner, der faktisk allerede før kampen fik en værdig smagsprøve, da han blev præsenteret og fik sin buket.

Foto: Lars Poulsen

Det var en intens bølge af fodboldkærlighed, der skyllede ned mod ham, og selvfølgelig var han rørt.

- Der har været en kærlighed til klubben i mange år. Jeg startede i K.B. som ti-årig og spillede til jeg var 16, sagde Nicklas Bendtner, der dengang tog til Arsenal.

- Jeg har stået på Nedre C (fantribune, red.) som ung knægt og har altid sagt, at jeg ville støtte FCK, så jeg tror, at det også er en grund. At de ved, hvor meget jeg har villet det her og spille for FCK en dag. Så jeg tror, det giver det et ekstra kick, sagde Nicklas Bendtner, der efterlod et lidt blandet indtryk.

For selvfølgelig er der masser af kamprust efter den lange pause, og ikke alle manøvrer var lige elegante. Som da han ville drible udenom en modstander men i stedet løb direkte ind i ham. Den episode kommenterede han med et grin.

Han kunne først og fremmest bidrage i luftrummet, men han mente ikke, at han havde kunnet forvente flere indlæg end det ene, der fandt ham, fra holdkammeraterne.

-Jo, men sådan er det nogle gange. Vi prøvede, og vi var tæt på. Jeg tror ikke, man kan bede om en større chance end den, vi fik til sidst, sagde han med adresse til den chance i tillægstiden, hvor han headede et Zeca-frispark på tværs i feltet til en fri Mohamed Daramy, der brændte den store chance.

- I første omgang tænker jeg, at jeg vil heade på mål, fordi jeg kommer til at vinde bolden, men så kommer den til at ligge lidt bag ved mig, og så er det eneste, jeg kan gøre, at prøve at heade den ned til en kammerat. Uheldigvis lykkedes det ikke.

Foto: Lars Poulsen

Hans festdag kunne kun være blevet større med en sejr og en næsten-lukning af hullet til FC Midtjylland, sagde han.

- Chancemæssigt må man nok erkende, at det er fair med uafgjort, sagde han og fandt lidt københavner-arrogance frem, da en jysk journalist ville høre lidt mere om det indbyrdes styrkeforhold mellem de to FC-klubber.

- Jeg vil stadig sige, at FCK er det stærkeste hold i Norden. Det er der vist ingen, der er i tvivl om. Så er det ligegyldigt, hvem du sammenligner med, lød svaret.

Personligt føler han, at det hele skrider frem efter planen.

-Indtil videre vil jeg sige, at det går, som jeg havde forventet. Dag for dag kan jeg mærke, at jeg kommer i lidt bedre form.

Onsdag venter de fleste, at han starter inde i pokalkampen i Hillerød.

- Det har jeg ikke fået nogen indikationer på, smilede Bendtner, der ikke havde været skuffet over, at hjemmebanedebut’en udeblev torsdag aften mod FC Lugano for i stedet at komme søndag.

- Der var ikke brug for mig den aften. Vi var foran 1-0 og spillede med lange bolde, og det klarede Pieros Sotiriou fint. Det gav mening. Jeg havde nok gjort det samme, hvis jeg var træner.

