Hemmelig debut: Se Bendtners afbrændere her

Nicklas Bendtner fik sine første minutter i FCK-trøjen mod Brøndby i reserveholdsligaen. Bendtner-debuten blev afviklet på en træningsbane i Avedøre og skriver sig ikke ind i fodboldhistorien under drømmedebuter

Da Nicklas Bendtner for ti år siden lagde karriereplaner, drømte han om at slutte i FC København.

Men det stod næppe i angriberens manuskript, at han skulle starte sin FCK-tid på en græsplæne i Avedøre.

Nuvel, de har før haft store stjerner på besøg i Hvidovre-bydelen. Det har dog mest været lige inde ved siden af, hvor Peter Ålbæk i mange år har haft høj cigarføring i Filmbyen…

Men det var altså her, tæt på marker og alligevel ikke langt fra storbyen, at Nicklas Bendtner tirsdag eftermiddag debuterede for FC København.

Nicklas Bendtner fik ikke scoret i kampen mod Brøndby, der blev afviklet i Avedøre. Foto: Lars Poulsen

Han fik 1. halvleg af kampen i reserveholdsligaen mod Brøndby, som af vejrmæssige årsager var rykket fra Frederiksberg ud på Vestegnen.

Godt styr på Bendtner

De to ærkerivaler holdt spillestedet hemmeligt, og af sikkerhedsmæssige årsager var der ikke adgang for tilskuere.

Rygtet om Bendtner var dog tilsyneladende løbet hurtigt om gadekæret i Avedøre, for en del nysgerrige børn, unge og lidt ældre forsøgte at følge med fra fortovet på Byvej.

Det var ikke meget, at de så til FCK’s lange angrebshåb. Og det skyldes ikke kun de omkring 20 udkommanderede sikkerhedsvagter fra de to klubber.

Brøndbys nye stopperduo, Andreas Maxsø og Sigurd Rosted, havde godt styr på den 31-årige FCK’er.

Skadede Dame N'Doye kiggede forbi i Avedøre til Bendtner-debuten. Foto: Lars Poulsen

Det var til at få øje på for andre end manager Ståle Solbakken, at Bendtner senest var i kamp tilbage i foråret, men FCK-angriberen burde været kommet på måltavlen kort før pausen.

Først headede han et hjørnespark forbi, og derefter fik han endnu større hovedstødschance, men Michael Tørnes i Brøndby-målet vandt duellen.

Se Nicklas Bendtners afbrændere fra FCK-debuten her:



Løber nogle millioner rundt

Det var en af den slags chancer, som Mark Strudal og Bent 'Turbo' Christensen sikkert ville hævde, at de stadig havde scoret på.

De to tidligere Superliga-bombere fulgte kampen på træningsbanen i Avedøre.

Det samme gjorde en skadet Dame N'Doye fra bænken, men selv uden senegaleseren stillede FCK et meget slagkraftigt hold.

Som 'Turbo Bent' konstaterede: ’Der løber godt nok nogle millioner rundt på den bane…’.

Nogle vejarbejdere ønskede Bendtner held og lykke med opholdet i FCK. Foto: Lars Poulsen

Efter 1. halvleg var det knap så mange. Nicklas Bendtner og Michael Santos havde spillet færdig uden at have fået scoret.

Da Bendtner havde forladt scenen i Avedøre gik det målmæssigt bedre for de danske mestre. Viktor Fischer bragte hurtigt FCK foran, og Mohamed Daramy gjorde de ti minutter senere til slutresultatet 2-0.

På det tidspunkt havde FCK’s nummer 32 dog sagt adjø til Avedøre.

Nicklas Bendtner smuttede sammen med Michael Santos hjem til Frederiksberg efter 1. halvleg. Foto: Lars Poulsen

Med en smilende Bendtner som chauffør og med Santos på passagersædet rullede en hvid Nissan Quashqai i begyndelsen af 2. halvleg mod Frederiksberg.

Det var så den debut. Næste stop Hobro.

