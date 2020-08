Henter tidligere United-mand

FCK har ansat en ny analytiker med erfaring fra flere Premier League-klubben. Andrew Finlay har været i de to store Manchester-klubber og senest i Wolverhampton

FC København henter endnu en englænder med Premier League-fortid.

Vicemestrene har ansat Andrew Finlay, der fremover skal levere blandt andet modstanderanalyser til FCK-manageren.

Finley kommer fra et job i Wolverhampton, hvor han var Head of Performance Analyst.

Han havde første arbejdsdag i FCK torsdag og skal udover modstanderanalyser lave analyser af FCK's kampe og stå for den individuelle videoanalyse til spillerne.

- Vi har fået ansat en super dygtig ekspert i Andrew, som vil være med til at rykke os rigtig meget på dette område.

- Vi kigger naturligvis altid på at kunne forbedre os og skabe de bedste vilkår for spillerne, og her vil Andrew kunne byde ind med sine video-analyser af vores eget spil, modstanderne, men også individuelle spillere, siger FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

FCK-manager Ståle Solbakken råder over en stab, hvor flere har erfaring fra Premier League-klubber. En af dem er David Cosgrave (tv.), der var i Fulham, inden han kom til København. Foto: Jens Dresling

Andrew Finley har en fortid i både Manchester United og Manchester City og har senest været i Wolverhampton. Derudover har han været omkring det irske og skotske fodboldforbund.

- Andrew kommer med et virkelig flot CV, og jeg synes, det fortæller lidt om vores klub, at vi har modtaget en ansøgning fra ham blandt mange andre dygtige folk.

- Det er vi stolte over, og Andrew viste sig at være outstanding i samtalerne med os. Vi glæder os meget til at få Andrew bragt helt ind i staben og få hans mange input, siger Ståle Solbakken.

Den norske manager ansatte i sidste uge en anden englænder i skikkelse af Ben Rosen.

Landsholdets tidligere fysiske træner kommer fra et job i Malmö FF og har fredag første arbejdsdag i FC København, hvor han afløser Anders Storskov.

I forvejen havde den københavnske klub en i staben med Premier League-erfaring.

Irske David Cosgrave, der er Head of Medical Services, var i Tottenham, Liverpool og Fulham, inden han i 2014 kom til FCK.

