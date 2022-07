Her er prisen på Vavro

FC København leverede en fantastisk nyhed til klubbens fans onsdag eftermiddag. 'Løverne' præsenterede således Denis Vavro på en aftale, der løber frem til udgangen af 2026.

Transferen er kommet i stand efter lidt af en transfersaga, hvor FC København og Lazio længe har været i forhandlinger om en overgang, og i italienske medier har man kunnet læse, at romerne ville have helt op mod 45 millioner kroner for Denis Vavro.

Helt så meget betaler FC København dog ikke.

Ifølge Tipsbladets oplysninger er klubberne i sidste ende nået til enighed om en pris på omtrent 28 millioner kroner.

Det er stadig et stort prisskilt for en 26-årig spiller - og forhandlingerne er nok ikke blevet nemmere af, at Vavro i sidste uge sagde, at han hader Lazio - men stopperen har også bevidst sit værd i FC København ad flere omgange - blandt andet i foråret, som han tilbragte som lejesvend i klubben.

Og så er han et eksempel på, hvordan 'Løverne' vil gøre tingene på transfermarkedet. Sådan sagde sportsdirektør Peter Christiansen til klubbens hjemmeside i forbindelse med transferen.

- Købet af Vavro er endnu et eksempel på, hvordan vi gerne vil gøre tingene i FCK i forhold til at rekruttere spillere. Han er en topspiller, og det er ikke ofte, det lykkes at hente en spiller i en topklub i Serie A, heller ikke selvom han gerne vil.

- Det har krævet en del forhandlinger, men vi synes, at vi samlet set er landet et godt sted, siger Peter Christiansen.

Onsdagens handel er desuden tredje gang, Denis Vavro skifter til FCK: I 2017 kom han til klubben på en permanent aftale, i foråret kom han til på en lejeaftale, og nu kommer han til på endnu en permanent aftale.