Her er prisen: Så meget vil FCK betale for AaB-komet

FC København er angiveligt parat til at smide et beløb i niveauet 25 mio. kr. på bordet for Mikkel Kaufmann

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid her.

Ståle Solbakken er klar med den store pengepung for at sikre sig ét af Superligaens største talenter.

FCK-bossen har kastet snøren ud efter Mikkel Kaufmann i AaB.

Ekstra Bladet afslørede onsdag, at FC København vil hente den nordjyske komet. Det fik straks AaB til at bekræfte historien med en Fondsbørsmeddelelse, hvor nordjyderne oplyste, at der foregår forhandlinger om et salg af Mikkel Kaufmann. Eftersom nordjyderne følte anledning til at informere Fondsbørsen, er der tale om en meget markant handel, der vil påvirke nordjydernes regnskab.

AaB har dog ikke nævnt, hvem der forhandles med. Men det er FC København, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger der er parat til at betale en pris i niveauet 25 mio. kr. for 19-årige Mikkel Kaufmann.

Et voldsomt beløb for den talentfulde angriber, der blot har bevist sine kvaliteter i én halvsæson i Superligaen.

Mikkel Kaufmann (t.h) kan være på vej til FC København. Ståle Solbakken er i hvert fald klar med den store pengepung for angrebstalentet. Foto: Jens Dresling.

En af de dyreste

Hvis handlen ender på 25 mio. kr., vil det være en af Superligaens største handler mellem to Superligaklubber. Den kommer dog ikke til at distancere FC Københavns køb sidste sommer af Victor Nelsson i FC Nordsjælland. Her betalte FCK en pris i omegnen af 28 mio. kr. for U21-landsholdsspilleren.

Når Ståle Solbakken er villig til at betale en pris i niveauet 25 mio. kr. for den nordjyske komet, hænger det sammen med, at Mikkel Kaufmann passer rigtig godt til den måde, FCK spiller på.

Han er stor, stærk og vil i kraft af sin fysiske styrke kunne udnytte de mange indlæg, som FCK sender i feltet.

I efteråret fik han lidt af et gennembrud i AaB. Han har scoret syv mål i Superligaen og været en markant skikkelse på nordjydernes mandskab.

Parkens formand, Bo Rygaard, signalerede ellers onsdag overfor Berlingske, at der ikke var udsigter til de store investeringer i FC København i år.

- Transferaktiviteten vil blive lavere i 2020. Vi har opbygget et hold, som er inde i en vedligeholdelsesfase snarere end en udviklingsfase, siger Bo Rygaard.

Men det forhindrer altså ikke Ståle Solbakken at slå til med en langtidsinvestering.

Formentlig til sommer

Hvis aftalen mellem AaB og FC København falder på plads, kunne det tyde på, at Mikkel Kaufmann først skifter til de danske mestre efter sæsonen.

FC København står ikke her og nu og mangler en angriber. Med Dame N’Doye, Michael Santos, Pieros Sotiriou samt Mohammed Daramy og Jonas Wind på vej skriger FCK ikke efter et alternativ lige her og nu.

Dame N’Doye er dog ikke langtidsholdbar, og han har kontraktudløb til sommer. Et salg af Pieros Sotiriou kan også være på tegnebrættet i sommerens transfervindue.

Mikkel Kaufmann, der har bevist han kan være med i Superligaen, skal i en alder af 19 år ses som en langtidsholdbar investering for Ståle Solbakken.

FCK jagter bomber hos rivaler

Se også: Forlænger med kæmpetalent

Se også: FCK indgår historisk aftale med Carlsberg

Brøndby-fans tæsket og ydmyget: - De var på rov