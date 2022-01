Her er Wilczeks nye klub

Kamil Wilczek er på plads i en ny klub, få timer efter at han fik ophævet sin kontrakt hos FC København.

Han vender således som ventet hjem til Polen, hvor han fremover skal spille for Piast Gliwice, som han også tidligere har spillet for.

Klubben meddeler på sin hjemmeside, at den 34-årige angriber har fået en kontrakt frem til sommeren 2024 med en option på yderligere et år.

- Kamil er en karakter, der ikke behøver nogen introduktion. Spilleren føler sig meget komfortabel hos os og har tidligere bevist, at han er en effektiv angriber. Vi var i konstant kontakt hele tiden, og vi vidste, at hvis Kamil kom tilbage til Polen, ville han spille her.

- Det var vores drøm, og vi er meget glade for at kunne annoncere denne transfer, siger Bogdan Wilk, sportsdirektør i Piast Gliwice, til klubbens hjemmeside.

I FC København nåede Kamil Wilczek at spille 46 kampe med 14 mål til følge. Tidligere var han også en stor stjerne hos Brøndby IF, hvor han noterede sig for hele 92 kasser på 162 optrædener.