Her skal FCK forstærke sig

- FCK har en god chance for at komme i Champions League, hvis de holder på profilerne og får et markant navn til hver kæde, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting

FC Københavns mesterhold fra sæsonen 2010/11 var gode, det var også et usædvanlig stærkt mesterhold Ståle Solbakken kunne fremvise i sæsonen 2016/17. Men det nuværende mesterhold er i særklasse det bedste og stærkeste i historien.

Det mener i hvert fald Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, der fremhæver et kollektiv med mange individualister og et mandskab med enorm stabilitet. Det understreges af syv sejre i syv mesterskabsspilkampe.

Det er med Dame N'Doye som med den gode rødvin. De bliver kun bedre med årene, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen.

N'Doye er bedre nu

- Jeg mener, at det nuværende FCK-mandskab er det bedste Ståle Solbakken nogensinde har haft De har nu hentet 82 point efter 33 kampe. Det har et FCK-mandskab aldrig tidligere præsteret, påpeger Stig Tøfting og uddyber:

- Men se også på en spiller som Dame N’Doye. Han er ligesom den gode rødvin bare blevet bedre med årene. Min påstand er, at han i dag er bedre end i 2012, da han rejste fra klubben. I dag ved han, hvad han kan og kender i sandhed sine begrænsninger. Det er en enorm styrke, mener Stig Tøfting.

Denis Vavro (t.v) skal sælges, hvis FCK får et bud på 50 mio. kr., mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen.

En til hver kæde

Med 12. gruppespil på 13 sæsoner har Ståle Solbakkens mandskab nærmest patent på at spille europæisk hvert efterår. Og nu er udfordringen at få sammensat et mandskab, der kan ramme et europæisk gruppespil igen. Hvis det skal ske til efteråret i den fineste turnering - Champions League – kræver det markante forstærkninger og evnen til at holde på profiler som Robert Skov, Viktor Fischer og Denis Vavro.

- FCK sælger Vavro, hvis der kommer et bud på 50 mio. kr., men jeg forventer de kan holde sammen på resten af truppen minus Peter Ankersen, som har fået løbepas. Robert Skov er ikke færdigudviklet internationalt og kan godt bruge en sæson mere, før han skydes afsted.

- Jeg synes, FCK skal hente tre markante forstærkninger til toppen af truppen. Det skal være en central forsvarsspiller, en central midtbanespiller samt en angriber, mener Stig Tøfting.

Et par gode navne

Når det kommer til specifikke navne har Stig Tøfting også et par friske bud.

- Bubacarr Sanneh spiller ikke meget i Anderlecht og kan være en mulighed til forsvaret. Han er hurtig og duelstærk. Mathias Jensen, der også får begrænset spilletid i Celta Vigo, vil være et godt alternativ til midtbanen. Han er kreativ og teknisk dygtig.

- I angrebet ville det være et scoop at hente Marcus Ingvartsens hjem fra Genk. Han er gået helt i stå og skal have gang i karrieren igen. Det kan han få i FCK, mener Stig Tøfting, der fremhæver FCK’s gode evne til at hente danske spillere hjem til klubben.

