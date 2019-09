Historisk ændring: FCK skifter navn

I internationale sammenhænge er FCC den nye forkortelse for Danmarks forsvarende Superligavindere, FC København.



Sådan skriver Director of Football Operations and International Affairs i FC København, Nu FC Copenhagen, Daniel Rommedahl på Twitter.

Vi har idag officielt skiftet den danske version af “København” ud med den engelske version på alle officielle eksterne internationale platforme. Det ser sgu meget godt ud! #fcklive pic.twitter.com/Owq4DDTbdC — Daniel Rommedahl (@danielrommedahl) September 13, 2019

Navnetskiftet betyder altså, at man på alle 'officielle eksterne internationale platforme', nu hedder FC Copenhagen (FCC).

Mestrenes pressechef, Jes Mortensen, afviser overfor Ekstra Bladet, at navneskiftet får betydning for fansene.

Skal vi så til at kalde jer FCC?

- Nej, nej og atter nej, siger kommunikationschef Jes Mortensen grinende.

F.C. København hedder fremover F.C. Copenhagen i UEFA-regi som en tilpasning til en mangeårig praksis i såvel klubben som udlandet #fcklive https://t.co/jun0eehHKS — F.C. København (@FCKobenhavn) September 14, 2019

- Vi hedder stadig FCK. Det her handler bare om noget mediegrafik i forhold til UEFA og om at fastslå noget, som i forvejen eksisterer: At vi uden for Danmarks grænser repræsenterer en by, der på engelsk hedder Copenhagen.

Hvad der i virkeligheden er mere interessant er, om Nicklas Bendtner er ombord i den bus, der senere lørdag stikker kursen mod Hobro, hvor FC Copenhagen spiller søndag kl. 16.

Den sag afgøres først i forbindelse med dagens træning, der er programsat fra kl. 15 til 16.30 på Number Ten ude på Frederiks Mountain også kendt som Frederiksberg…

