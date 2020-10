Hjaltes mareridtsdebut: - Jeg hæver stemmen

Stemmen var slidt og smilet lidt anstrengt.

Hjalte Nørregaards udtryk bar præg af en hektisk uge med langt mere hektik og tankemylder end ro på bagperronen.

Og så et forbandet nederlag, da han skulle kickstarte sin pludselige karriere som træner for FCK’s førstehold med de mange store profiler - i en klub med et tungt forventningspres.

Et fortjent nederlag på 1-2 til AaB, der ikke havde vundet en superligakamp i Parken siden maj 2007 men med enkle midler klædte værterne af.

I ugens løb har han talt meget om det udtryk, han håbede holdet ville vise.

Fik han så det?

- Jah, i alt fald når vi har bolden.

- Handlede det ikke mere om at skyde brystet frem?

- Jo, men jeg så også et hold, der havde energi, der prøvede og forsøgte. Jeg så et hold, der gerne ville have bolden og bød sig til, så det var positivt.

- Du så vel også et såret hold?

- Jeg så et hold, hvor de små ting på banen ikke går deres vej i øjeblikket, ja.

Hjalte Nørregaard kender om nogen mekanismerne efter sine to perioder i klubben med sammenlagt 320 kampe.

Men ligesom hans hold havde famlet ude på banen, famlede han også selv lidt efter ordene, da han skulle forklare, hvorfor det var gået så galt.

- Jeg synes jo egentlig, vi starter godt, og drengene leverer god energi. Så får vi et mål imod os, som gør lidt ondt. Til tider er vi lidt hektiske. Og vi skal lægge på i vores offensive afslutningsspil, sagde han.

- Der er ting, der skal justeres, og som vi skal arbejde med på træningsbanen allerede i morgen.

På den måde følte han også, at kampen havde givet ham en del svar.

- Jeg er ærgerlig over resultatet. Men jeg fik noget klarhed over, hvad vi skal arbejde med fremover.

- Men vi bliver ved at arbejde for hinanden og presser AaB tilbage. Vi mangler lige det sidste for at lykkes.

- Hvad siger du i pausen?

- Lidt om, hvordan vi presser på bolden og vores forberedelse, når vi mister den og om at vi skal være lidt mere tålmodige på bolden og vende den noget mere, for så vil der komme noget plads

- Er du stille og rolig eller temperamentsfuld?

- Jeg hæver også stemmen og er klar og tydelig i forhold til, hvad vi gerne vil se.

- Gør som danskerne

