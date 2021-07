Hjem fra ferie: FCK-stjerne klar til Superliga-start

Jonas Wind er med i truppen, når FC København søndag indleder Superliga-sæsonen med en kamp i Parken mod AaB.

Den danske landsholdsspiller har haft en mini-ferie efter EM og landede tids nok i Danmark til at være med i den afsluttende træning lørdag.

- Jeg er ready to go og klar til at spille igen, og det er dejligt at være tilbage.

- Det var jo lige på og hårdt for mit vedkommende efter ferien at gå ud og træne med på lige fod med de andre, men det gik fint, og jeg er bare glad for at jeg for lov at starte med det samme, siger Jonas Wind til fck.dk.

Den 22-årige angriber startede inde i første kamp mod Finland, men fik derefter først spilletid igen, da han kom ind i den forlængede spilletid i semifinalen mod England.

- EM var på mange måder en vild oplevelse, hvor man det ene øjeblik var helt oppe og køre, og det andet var men helt nede. Men mest af alt var det en fed oplevelse at være en del af.

- Selvfølgelig var det rent personligt ikke det, jeg havde håbet på, men det var stadig stort at være en del af et hold, der går i semifinalen til EM, så det er jeg stolt af, siger Jonas Wind, der er en del af en 19-mandstrup til opgøret mod nordjyderne.

Anfører Carlos Zeca har været coronaramt og var derfor ikke med på træningslejren i Østrig, men er nu tilbage i fuld vigør.

De tre nye spillere, Kamil Grabara, Kevin Diks og David Khocholava, er også en del af Jess Thorups første trup i denne sæson.

FCK er uden skadede Bryan Oviedo og karantæneramte Victor Nelsson.

Både FC København og Brøndby forventer et tilskuerboom i denne sæson. Til sammen har de solgt over 32.000 sæsonkort. Læs den historie her.