Hjem til FCK? Bryder med russisk klub

Den 33-årige islænding Ragnar Sigurdsson har fået sin aftale med russiske Rostov ophævet. Forsvareren har aldrig lagt skjul på sin kærlighed til FCK, der tidligere har forsøgt at hente ham hjem

Da Ragnar Sigurdsson i 2014 forlod FC København, var det med ordene, at han håbede at komme tilbage en dag.

For den 33-årige islandske midterforsvarer har aldrig lagt skjul på sin kærlighed til FCK og den danske hovedstad og har endda 'S12' tatoveret på overkroppen.

På Sektion 12 står de mest fanatiske FCK-tilhængere, og når Sigurdsson går til fodbold i København, er det der, han ønsker at stå.

Men allerhelst vil han være på banen i Parken, og nu er den største forhindring for et comeback i hvidt i hvert fald ryddet af vejen.

Ragnar Sigurdsson, der her fejrer en sejr med FCK-tilhængerne, har brudt med sin russiske klub. Foto: Lars Poulsen

Ragnar Sigurdsson, der fortsat har lejlighed i København, har fået sin kontrakt med russiske Rostov revet over og kan dermed kvit og frit finde en ny arbejdsgiver.

Med historien in mente er det oplagt at spekulere i FC København, men ifølge flere tyrkiske medier bliver Trabzonspor islændingens næste arbejdsgiver.

Den seneste uge tid har rygtet om Sigurdsson og Trabzonspor floreret, og det har taget til med kontraktophævelsen i Rostov, hvor den kompromisløse forsvarsspiller ellers var anfører.

Hjertet siger FCK, men rent økonomisk er der ingen tvivl om, at Trabzonspor er mere attraktive end de danske mestre, og for Sigurdsson har det tidligere været vigtigt at få tjent så mange penge som muligt.

Ragnar Sigurdsson (tv.) har spillet 94 landskampe for Island. Foto: Jens Dresling/Polfoto

FCK-manager Ståle Solbakken forsøgte i sommeren 2017 at hente Sigurdsson hjem, og islændingen ville gerne FCK – lige indtil russiske Rubin Kazan kom med det, som Solbakken kaldte for et sindssygt tilbud:

- De tilbød fire gange så meget netto, som vi kan give brutto, sagde FCK-manageren om den mislykkede genforening.

Ragnar Sigurdsson spillede 102 kampe for FCK i perioden 2011-2014. Han har siden været i russiske Krasnodar, Rubin Kazan og Rostov samt engelske Fulham.

Nu ser det ud, som om næste stop er Tyrkiet for Sigurdsson, medmindre Ståle Solbakken kan overbevise ham om noget andet.

FC København har lige nu kun tre midterforsvarere i truppen og er sårbare, hvis Andreas Bjellands fysik bliver ved med at drille.

