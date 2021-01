Hjemsender hel afdeling

Det var planen, at U-ligaerne i Danmark skulle genoptages igen til februar, men med de nye coronarestriktioner, er der nu ingen, der ved, hvornår man igen kan komme i gang med U17- og U19-Ligaen.

Derfor har man nu i FCK indstillet al ungdomstræning, og derfor er både spillere og stab i klubbens talentafdeling fra torsdag hjemsendt. Det melder FC København på dens hjemmeside.

Det bliver endvidere med løn som følge af regeringens hjælpepakker, oplyses det.

I forhold til hjælpepakker er det ikke første gang, selskabet bag FCK, Parken Sport & Entertainment, har modtaget dem. Tilbage i august kunne delårsrapporten fortælle, at klubben og stadion havde modtaget 15,5 millioner kroner.

Inden den nuværende corona-nedlukning havde man besluttet sig for en rokade i ungdomsafdelingen i FCK, hvor Nicklas Rüsz Skousgaard Petersen bliver forfremmet fra studerende på analyseområdet til assistenttræner på U19-holdet, hvor Hjalte Bo Nørregaard er tilbage som cheftræner.

Det betyder, at Jannick Breuning bliver degraderet til at stå for nogle specialopgaver i den taktiske analyse, mens Stefan Madsens nye rolle bliver som chef for udviklingen af U19-holdet efter en tid som hjælpetræner.

På U17-holdet rykker Alfred Johansson, som var oppe som vikar på U19, tilbage som cheftræner, Martin Vingaard bliver igen assistenttræner, mens Morten Nordstrand er tilbage som individuel træner for spillere på både U-17 og U19-niveau.

Lewandowski nærmer sig dansker

Ind i dødskampen: Vil reducere hovedstød

Vanvittig krop: Selv Ronaldo er misundelig

- Verdens største joke

Skuffet over Danmark: River kontrakten over

Én ting kan fælde ham fra ny Brøndby-aftale