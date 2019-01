'Hjernedødt, skændsel og helt godnat': Forklarer sine mange svinere

FCK-manager Ståle Solbakken er en mand med mange meninger, og han er ikke bange for at dele sine sandheder med offentligheden. Ekstra Bladet har samlet en række af Solbakkens svinere fra 2018. Der er sikkert et enkelt eller to imellem, som han fortryder - han kan bare ikke lige komme på det

Ståle Solbakken skåner ingen.

Konkurrenter, egne spillere og fodboldpolitikere. Klubdirektører, baner og stadionpersonale. Ingen kan vide sig sikker, når FCK-manageren før eller efter en kamp ruller sig ud og spyr sine meninger ud som ildkugler.

'Hjernedødt, skændsel og helt godnat', er en del af det norske vokabularium, og hans meninger bliver ikke pakket ind som gaver under en nordmannsgran.

Mange danskere har igennem årene klaget over, at de ikke forstår, hvad nordmanden siger, men budskabet er alligevel trængt igennem.

Ståle Solbakken kan ikke siges at lide af selvcensur. Han er en omvandrende meningsmaskine, og som journalist går man sjældent forgæves.

2018 har ikke været anderledes. Den 50-årige nordmand har fyret det ene markante budskab af sted efter det andet, og Ekstra Bladet har samlet en række af hans største svinere fra året, der gik.

- Der er sikkert en ting eller to der, som jeg ikke burde have sagt. Det regner jeg helt sikkert med, siger Ståle Solbakken, da Ekstra Bladets præsenterer ham for nogle af de ting, som han nåede at fyre af i 2018.

- Men det er et udtryk for, at jeg er et følelsesmenneske, og for mig er fodbolddiskussioner ikke farlige. For mig er det ikke farligt at være ærlig og sige sin mening - bare man kan stå inde for den, siger FCK-bossen.

Ståle Solbakkens skingre stemme skærer igennem larmen i Parken. FCK-spillerne bliver ikke skånet - heller ikke når kampene er overstået. Foto: Jens Dresling

Han er hovedstadsklubben ansigt udadtil og mest markante profil. Han skal varetage og beskytte FCK’s interesser, og det er ifølge Solbakken også i det lys, at nogle af hans udtalelser skal ses.

Når han kritiserer seedningssystemet i de europæiske turneringer eller planlægningen af den danske pokalturnering, er det FCK-lederen, der taler.

Andre gange er det mennesket Solbakken, der bare ikke kan lade være.

- Fodbold er ufarligt, men der har da været mange gange, hvor jeg har tænkt, at det der skulle jeg ikke have sagt. Mange gange, siger Ståle Solbakken.

- Hvornår har du sidst sagt noget, som du fortryder?

- Jeg kan ikke lige komme på noget, men der er helt sikkert noget, siger Ståle Solbakken efter over ti sekunders stille tænkepause.

- Og derhjemme … er du på samme måde der?

- Nej, der er det mig, der bliver sagt ting til! Så måske får jeg afløb igennem fodbold, griner FC København-manageren med de mange meninger.

Se Ståles største svinere i 2018 i nedenstående grafik.