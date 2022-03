Hjerteskærende besked efter dødsfald

Lyngbys anfører, Marcel Rømer, blev mandag ramt af en forfærdelig tragedie.

Rømers kone, Cecilie, gik bort.

Lukas Lerager spillede 2,5 år med Marcel Rømer i Viborg og kender Lyngby-anføreren rigtig godt.

Rømer og familien var derfor også i Leragers tanker under og efter fredagens FCK-sejr over Randers.

- Forfærdeligt, uvirkeligt, et kæmpe chok, som har ramt mange omkring, og som kender Marcel og hans familie. Jeg tror stadig ikke, at det er gået op for os endnu, siger FCK-spilleren, mens stemmen knækker.

Fra 2013-2016 var de holdkammerater i Viborg. Her kæmper de sammen om at erobre bolden fra Nicolaj Thomsen i 2013. Foto: René Schütze

Da Lerager scorede til 3-0 på et flot langskudsmål, løb han hen til kameraet og sendte en hjerteskærende besked til Rømer.

- Det er det eneste, jeg har haft i hovedet. Det ændrer ikke noget, i forhold til hvad der er sket, men det er at vise sin støtte og vise sin kærlighed til ham, hans familie og hans to børn.

- Jeg siger jo til ham, at den var til ham, jeg tænker på ham, og vi hjælper ham med de mindste ting, der kommer til at ske for ham fremadrettet, og jeg holder utrolig meget af ham.

- Vi var fra København, og vi var en lille gruppe, som sås både med konerne og os, så jo, vi var rimeligt tætte og holdt kontakten, mens jeg havde været i udlandet og set hinanden, fordi han bor i Køge, og jeg bor i Solrød, siger Lerager.