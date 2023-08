Højlund vil møde FCK i CL: Vil give brødre en hilsen

En vaskeægte familie-komsammen kan finde sted i efteråret, hvis FC København kvalificerer sig til Champions League.

Gør den danske klub det, kan klubben med brødrene Oscar og Emil Højlund møde Manchester United med storebror Rasmus Højlund, og sidstnævnte løber gerne ind i sine brødre i verdens største internationale turnering.

I et interview med Viaplay bliver han forholdt tanken om at løbe ind i sine brødre, og han mener, det kunne være sjovt at møde de to, og mener også grinende, at han lige vil give dem en hilsen.

- Ja, jeg vil lige løbe ind i dem og give dem én. Det vil jeg ikke lægge skjul på, griner Højlund, henvisende til, at han lige vil give en af de to brødre en hilsen med på vejen, hvis de skulle mødes på fodboldbanen.

Udover muligheden for at møde FC København kan Højlund og Manchester United også møde Højlunds tidligere klub Sturm Graz, som fortsat lever i Champions League-kvalifikationen. Dem vil Højlund også gerne møde.

- Jeg kunne godt tænke mig at spille mod FCK og for den sags skyld også Sturm Graz, som stadig er med. Det kunne være cool.

Skulle FC København gå videre mod Sparta Prag i indeværende playoff-runde, skal de danske mestre møde enten polske Raków Czestochowa eller cypriotiske Aris Limassol i en eventuel sidste playoff-runde.

Manchester United er, via klubbens tredjeplads i Premier League i sidste sæson, allerede kvalificeret til den kommende udgave af Champions League. De engelske giganter bliver andet-seedet i lodtrækningen.