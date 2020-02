Højlydte Solbakken skræmmer konen: Jeg prøver at blive bedre

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

FC Københavns norske manager Ståle Solbakken er ikke typen, der holder sig tilbage under kampe. Det er nu noget, som han selv prøver at forbedre sig på, da konen synes, at det er ved at være for meget.

Solbakkens kone skulle ifølge FCK-manageren selv blive bange for ham, når det stikker af på sidelinjen.

Det fortæller Solbakken i et interview med norske Dagbladet.

- Jeg arbejder på det. Jeg prøver at blive bedre, lyder det fra Ståle Solbakken.

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Man skal dog ikke regne med, at han bliver den type træner, som bare sidder passivt og ser til. Den slags bliver han nok aldrig, at han ikke kommer til at blive, hvor følelserne ikke kan få lov at komme frem.

- Jeg gider ikke være med, hvis kravet er at sidde stille og se spillet flytte sig fra side til side, lyder det fra Ståle Solbakken.

FC København spillede sig torsdag videre fra Europa Leagues 1/16-finaler, og næste opgave hedder AaB. Den kamp spilles søndag i Parken.

