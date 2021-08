Højt spil om Daramy

Club Brugge vil tilsyneladende ikke byde mere end 80 mio. kr. for Mohamed Daramy - FCK har værdisat ham til et beløb i niveauet omkring 100 mio. kr.

Skal Mohamed Daramy til Club Brugge?

Det spørgsmål blæser stadig i vinden, men signaler fra både Belgien og Danmark peger på, at vejen til udlandet ikke bliver nem og lige til for det 19-årige stortalent.

Forhandlingerne ser lige nu ud til at være strandet, fordi Club Brugge ikke vil smide flere millioner på bordet.

Det er i hvert fald de informationer Ekstra Bladet hører fra belgiske kilder med tætte relationer til Club Brugge-ledelsen. Her er man slet ikke villig til at betale flere penge for Daramy.

Club Brugge afleverede et bud i niveauet 80 mio. kr. i sidste uge. Det er FC Københavns sportsdirektør, Peter Christiansen, ikke tilfreds med.

Han vil have flere penge for sin stjerne. Buddet skal op over 100 mio. kr., hvis FCK skal sælge, og 'PC' ved, at Club Brugges pengetank er fyldt godt op.

Klubben solgte tidligere på sommeren Odilon Kossounou for svimlende 24 mio. euro (180 mio. kr.) til Bayer Leverkusen.

Men Club Brugges direktør, Vincent Mannert, har ifølge Ekstra Bladets oplysninger signaleret, at den belgiske storklub ikke er villig til at hæve deres bud på Mohamed Daramy, så det rammer de minimum 100 mio. kr.

Mohamed Daramy har været meget stærkt spillende i Superligaen i denne sæson. Foto: Lars Poulsen.

Den belgiske mesterklub er på jagt efter offensiv forstærkning, og det er kun et spørgsmål om kort tid, før nye spillere præsenteres.

Men hvis ikke belgierne kommer til lommerne, bliver Daramy ikke Club Brugge-spiller.

FC København har ikke travlt med at sælge guldfuglen og har formentlig også skævet til, hvad andre unge spillere handles for fra Superligaen i sommerens vindue.

Kamaldeen Sulemana røg for 150 mio. kr., mens FC Midtjyllands Jens-Lys Cajuste også ventes at blive solgt for et beløb over 100 mio. kr.

Mohamed Daramy har været helt forrygende i starten af denne sæson og scorede senest et flot mål i 3-1-sejren over AGF i Aarhus. Han scorede også tre dage tidligere, da FCK spillede sig videre til playoff-runden til Conference League.