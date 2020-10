Hvad er i grunden planen, FCK

- Når FCK vælger at fyre Ståle Solbakken på det her tidspunkt, skal man have en permanent løsning klar og ikke en U19-træner, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

AaB vandt søndag for første gang i 13 år og 20 forsøg over FC København i Superligaen i Parken.

Fyringen af Ståle Solbakken havde altså ingen effekt på den korte bane for FC København, der har indsat U19-træner Hjalte Bo Nørregaard i jobbet.

For Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting er det stadig en helt uforståelig timing, at Ståle Solbakken - på trods af kun fire point i fire Superlkgakampe - skulle smides ud af butikken.

Bekymrede miner hos Hajlte Bo Nørregaard og William Kvist efter nederlaget til AaB. Det er forkert af FCK at indsætte U-19-træneren i cheftrænerjobbet. Foto: Lars Poulsen.

Hvad er planen?

- Jeg må ærligt indrømme, jeg lige nu har svært ved at se, hvad planen i grunden er i FC København, siger Stig Tøfting og uddyber:

- Når FCK vælger at fyre Danmarks mest vindende træner, skal man have en afløser klar. Der skal være en plan. Vi taler om Danmarks største klub og en klub, der er den førende i Skandinavien. Og den afløser er altså ikke klubbens U19-træner.

- Det her er slet ingen kritik af Hjalte Bo Nørregaard. For han har sagt ja til at hjælpe den klub, han har stor kærlighed til. Det er en kritik af klubbens ledelse og bestyrelse, pointerer Stig Tøfting.

Han er stadig helt uforstående overfor timingen i forbindelse med fyringen, som skete fem dage efter det transfervindue, som Ståle Solbakken fik lov at gøre færdigt.

- Var det virkelig nødvendigt at fyre Ståle lige nu? Hvorfor lader man ham ikke køre efteråret færdigt? Der må være andre ting, der stikker under her, som vi ikke kender til.

- Jeg er med på, at ser du isoleret på resultaterne, så har 2020 været skidt (1,24 point i snit). Og indkøbene over det seneste år har heller ikke været overbevisende. Men når FCK ikke har en permanent løsning klar, så har jeg svært ved at se logikken i, fyringen skulle ske lige nu, siger Stig Tøfting.

Assisterende træner Stefan Madsen, cheftræner Hjalte Nørregaard og konstitueret sportschef William Kvist havde ikke meget at glæde sig over, da AaB vandt 2-1 søndag i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Afløser i vinterpausen

Han er sikker på, at en løsning på trænerfronten ikke er lige om hjørnet, selv om det er meget nødvendigt.

- Jeg har set, at Parkens ledelse har sagt, man har god tid til at finde en afløser. Det har man bestemt ikke.

- Der er slet ingen tid, fordi det handler om at vinde fodboldkampe, hvis FCK ikke skal smide det hele allerede her i efteråret.

- FCK er formentlig i en situation, hvor klubben skal ud at købe en træner til det her projekt.

- Derfor ser jeg ikke FCK får en ny permanent løsning til trænerposten på plads før i vinterpausen, vurderer Stig Tøfting.

Ugens optur: SønderjyskE og Vejle!

Jeg kan ikke vælge én klub. SønderjyskE har vundet over FCM, AaB og Brøndby og er ubesejret i 11 hjemmekampe. Det er flot. Men jeg er sgu også imponeret over Vejle, der som oprykker står med 10 point.

Ugens nedtur: Lyngby.

De førte to gange mod Vejle, men endte igen med at tabe. To sejre i hele 2020 fortæller alt. Christian Nielsen er i farezonen for at ryge ud.

