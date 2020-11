Hvad er planen, FCK?

Vi kender FC Københavns ambitioner. De har ikke ændret sig.

Klubben vil vinde mesterskabet hvert eneste år og spise kirsebær med de store i europæiske gruppespil. Så langt, så godt.

Men vejen til målet blev i hvert fald ikke klarere på pressemødet i Parken mandag eftermiddag, hvor Jess Thorup blev præsenteret som ny cheftræner.

Inden det overhovedet var muligt at stille spørgsmål, havde formand Bo Rygaard fortalt, at man ikke havde kommentarer til 'den række af andre ting, der bliver konspireret om rundt omkring'.

Derfor blev omverdenen ikke meget klogere på, hvad planen egentlig er i Parken.

Der er ambitioner og nu også en ny træner, men enten kunne eller ville Bo Rygaard ikke svare på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvem der fremover lægger den sportslige strategi i FC København.

- Den mere fine-tunede organisatoriske del af FC København kommer vi tilbage til, når vi har noget nyt. I skal huske på, at vi har et meget, meget stærkt team.

- Vi har en stærk teknisk direktør (Frederik Leth, red.), vi har supportfunktioner rundt omkring, vi har William Kvist inde som en midlertidig løsning og så videre.

- Vi synes, at vi hviler på et stærkt fundament. Det var også derfor, at vores hovedfokus har været at finde en ny cheftræner her i første omgang, sagde bestyrelsesformand Rygaard.

Formand Bo Rygaard kunne eller ville ikke bidrage med meget i forhold til den fremtidige organisering af FC København. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Nogle vil nok hævde, at best practice ville være først af definere den sportslige strategi, så ansætte en sportsdirektør og til sidst en træner til at eksekvere delen omkring førsteholdet.

Nu har FC København fundet træneren, og han refererer i første omgang til William Kvist som stadig er midlertidig sportslige leder i den københavnske klub.

Det er ikke planen, at han skal være hverken sportsdirektør eller sportschef, men Kvist vil få en helt afgørende rolle alligevel i fremtidens FCK - eksempelvis i et sportsligt udvalgt, som også kan blive udgangen på det organisatoriske puslespil.

Der er fortsat flere spørgsmål end svar, men Jess Thorup kunne på første arbejdsdag glæde sig over, at formand Bo Rygaard lagde op til, at der er penge at handle for.

- Historien herinde viser, at vi fra bestyrelsen og ultimativt ejernes side aldrig har stået tilbage, når der er blevet spurgt om et eller andet.

- Det er klart, at det at øge et spillerbudget altid vil komme fra ledelsen i FC København, som er fodboldkompetent, sagde Bo Rygaard, der ikke kunne se, at det nuværende billede skulle ændre sig.

Bo Rygaard lover fortsatte investeringer i fodboldholdet. Foto: Jens Dresling

Der vil altså - trods coronakrisen - fortsat blive kanaliseret pænt med midler i den sportslige afdeling.

- Men det er også et spørgsmål om at investere rigtigt. Vi har en fantastisk velfungerende afdeling med Frederik Leth, der sidder med scouting og så videre.

- Det er klart, at det er hele det organisatoriske grundlag, der skal være med til - sammen med Jess - at føde de investeringsbehov, som bliver lagt frem for os. Vi ønsker at investere det, der skal til, og det bliver som udgangspunkt født nede i den sportslige ledelse, sagde Bo Rygaard.

Jess Thorups udfordringer i FCK 1) Tøjle ydmygheden Jess Thorup er et behageligt menneske, der arbejder hårdt, gerne uddelegerer og går ydmygt til opgaven. Men spørgsmålet er, om hans ydmyghed kan blive en hæmsko i hovedstaden. FCK er en klub, hvor man hurtigt kan blive kørt over. En fast hånd kan derfor være nødvendig. 2) Udvikle spillestilen Den tidligere FC Midtjylland-træner skal i FCK udvikle spillestilen - uden at det påvirker resultaterne negativt. Klubben har i mange sæsoner haft en meget fasttømret stil, men ønsker et mere moderne udtryk. Det bliver op til Thorup at skabe en både succesfuld og attraktiv spillestil. 3) Få mere ud af mindre FCK har stadig det største spillerbudget i Superligaen, men coroanen har ramt Parken hårdt. Det er svært at se, at det sportslige budget ikke påvirkes. Samtidig har FC Midtjylland med Champions League-millioner mulighed for at skrue op. Så på den facon får han sværere arbejdsvilkår end Ståle Solbakken. 4) Få ryddet op FCK-truppen trænger til en hovedrengøring. Der er ikke den ønskede balance i den nuværende trup, og for mange for dyre spillere leverer for lidt. Thorup skal - i samarbejde med en sportsdirektør eller et sportsligt udvalg - prøve at komme af med spillere på et svært marked. Og der skal nogle ud, så der kan komme nye ind. 5) Vinde mesterskabet i første hug Den nye træner overtager et hold midt i tabellen, men på trods af et lille pointmæssigt efterslæb er kravet klart: FCK SKAL blive mestre. Sådan er det altid, men i denne sæson er det ekstra vigtigt. For det første garanterer et mesterskab en plads i et europæisk gruppespil, for det andet trænger man i den grad til guld!

