Hvad laver han i Parken?

Den danske U21-landsholdsspiller og Hoffenheim-kant Jacob Bruun Larsen er blandt de 500 mennesker, som er i Parken for at se FCK-FC Nordsjælland. En lejeaftale med FCK er dog ikke realistisk ifølge Ekstra Bladets oplysninger

Rygterne svirrer med deadline-dag i mandag.

Den danske U21-landsholdsspiller Jacob Bruun Larsen er i Parken, hvor han sidder flankeret af agent Ivan Marko Benes og scout Thomas Rasmussen.

Samtidig mangler FCK gennembrudsstyke på kanterne, og Jacob Bruun er ikke på holdet i Bundesliga-klubben Hoffenheim, som ellers hentede ham i januar for 100 mio. kr. i Dortmund.

Det er dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke realistisk, at danskeren kommer til FCK i dette transfervindue.

FCK glippede Europa League-gruppespillet og de mange mio. kr. i torsdags, og derfor vil en eventuel lejeaftale med løntunge Jacob Bruun Larsen være for dyr for Ståle Solbakken og co.

Samtidig gør det manglende gruppespil i efteråret, at det blot er Superligaen og pokalturneringen, som FCK skal bruge spillere til, og derfor er den samme bredde, som når de spiller i Europa ikke nødvendig.

Jacob Bruun Larsen er udtaget til U21-landsholdet, som spiller mod Malta fredag og Finland tirsdagen efter.

