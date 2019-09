Hvad nu, Ståle? FCK-uheld på stribe

Et uheld kommer sjældent alene. Skaderne er i dette efterår væltet ned over de danske mestre fra FC København.

Opgøret mod Silkeborg blev ingen undtagelse i det regnskab. FCK fik en pligtsejr på 4-2, og det eneste positive var reelt de tre point.

For der var flere ting, som giver panderynker hos Ståle Solbakken de kommende dage.

Scannes søndag

Før kampen mod Silkeborg måtte Viktor Fischer trække sig. Han stod ellers i startformationen, men et stramt baglår fik ham til at melde fra.

Og efter 40 minutters spil måtte Jens Stage hjælpes fra banen efter en situation, hvor han formentlig pådrog sig en knæskade i en nærkamp.

- Viktor Fischer skal scannes søndag, men når han ikke kunne spille lørdag, så er der kort tid til torsdag, siger Ståle Solbakken, der ikke lyder som en mand med tro på, at kantspilleren kan spille mod Malmö.

- Status på Jens Stage ved jeg ikke endnu, men det så bestemt ikke godt ud, da han blev hjulpet ud fra banen, siger FCK-manageren, der heller ikke har Nicolaj Thomsen som et alternativ centralt. Han er først på vej retur efter en skadespause og ikke aktuel før om tre uger.

Nicklas Bendtner blev skiftet ind mod Silkeborg. Han ventes også en jokerrolle mod Malmö torsdag. Det står klart, at Dame N'Doye ikke kommer i spil til den kamp. Foto: Jan Sommer.

Tre uger med N’Doye

Og der bliver heller ingen pludselig hjælp til Ståle fra klubbens bedste angriber, Dame N’Doye.

Han fik spilletid i onsdags i pokalkampen mod Hillerød, men han kommer helt sikkert ikke i spil i denne uges kampe mod Malmö og Brøndby.

- Det er ikke skidt, men det er heller ikke godt. Han er slet ikke klar til at træde ind i to så intense kampe, som venter os i denne uge. Vi er tvunget til at give ham ro et par uger endnu. Vi håber, han er i spil efter næste landsholdspause, siger Ståle Solbakken.

FCK-managerens helt store udfordring bliver at sammensætte et fysisk stærkt mandskab, der kan klare udfordringerne mod et fysisk stærkt og harmonisk Malmö-mandskab i klar medgang torsdag.

- Vi ved, at det bliver en fysisk hård opgave mod både Malmö og Brøndby. Derfor valgte vi at spare Rasmus Falk og Pieros Sotiriou med udskiftningerne mod Silkeborg. Vi så, da Pieros gik ud, hvor stor betydning han har med sin enorme fysik.

- Vi kan ikke spille med alle de unge spillere samtidig i de næste kampe. Det bliver et højt tempo med mange fysiske dueller. Måske kan vi have én-to på banen. Derfor kan der også komme spillere på nye positioner, hvis ikke de skadede (Jens Stage og Viktor Fischer) bliver spilleklar, siger Ståle Solbakken.

