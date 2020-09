PARKEN (Ekstra Bladet): Kamil Wilczek foretrækker stadig at lade fødderne tale. På den facon har intet ændret sig med 'det forbudte skifte' til FCK.

Den 31-årige polak gjorde med en scoring det onde ved sin tidligere klub, men kunne ikke glæde sig over det efter slutfløjt.

Selv om han allerede har scoret tre gange i Superligaen for FCK, har hans nye klub fortsat ikke fået point.

- Vi skabte flest chancer, men tabte. Det var ingen dårlig kamp, den var okay, og vi er skuffede over at stå uden point.

- Nul point efter to kampe er ikke normalt, sagde Kamil Wilczek, der ud over hovedstødsscoringen i 12. minut markerede sig med et par habile afslutning, et par afbrændere og et gult kort.

Han var særlig før pausen flere gange i infight med Sigurd Rosted, men trak blot på skuldrene efter slutfløjt.

- Det var intet ekstraordinært. Det var okay. Jeg talte ikke med ham. Hvis jeg vil snakke med ham, inviterer jeg ham på kaffe, lød det fra FCK-målskytten, der afviste, at al virakken om hans person efter det kontroversielle klubvalg havde haft indflydelse på præstationen:

- Helt ærligt fokuserede jeg ikke på det omkring mig. Jeg fokuserede kun på mig selv og mit eget spil.

