Hvor er kvaliteten, FCK?

FC København er på slingrekurs mod det første danske mesterskab i tre år.

Én sejr i de seneste fem kampe fortæller alt om, at stabilitet og mesterskabsklasse ikke er de ord, man sætter på Jess Thorups mandskab her og nu.

- Selv om Bo Henriksen og FC Midtjylland lige nu har momentum, vil jeg trods alt hellere stå i Jess Thorups situation. De fører ligaen med ét point og har en bedre målscore, siger Stig Tøfting, der dog ikke er synderligt imponeret over, hvad han har set fra FCK’s side her i slutspillet.

Jess Thorup er knust, da Brøndby har udlignet til 1-1 kort før tid. Foto: Lars Poulsen.

Et slutspil, der har resulteret i 11 point i syv kampe og en beskeden målscore på 6-5.

- Jeg savner at se et FCK-mandskab med mere bevægelse og et hold, der kan sætte fem-seks afleveringer sammen i træk. Kort og godt efterlyser jeg stabilitet, men der mangler også kvalitet på banen, pointerer Stig Tøfting og uddyber:

- Målfarligheden er også en mangelvare. I den forbindelse er gennembrudsfarlige kantspillere, der er stærke én-mod-én, et stort problem. Det er også tydeligt, at FCK i løbet af foråret slet ikke har fundet den rigtige boksangriber.

Khomou Babacar har endnu ikke overbevist om,a t han skal være det sikre, klare førstevalg som angriber. Foto: Lars Poulsen.

- Og når jeg kigger på indkøbslisten, så er der brugt rigtig mange penge. Men status her og nu er, at hverken Luther Singh, Paul Mukairu, Akinkunmi Amoo, Nicolai Jørgensen, Khouma Babacar og Mamoudou Karamoko har slået til, konkluderer Stig Tøfting.

I et perspektiv hen over sommeren er han lidt bekymret for, at der ikke er et internationalt snit over det nuværende FCK-mandskab. Specielt ikke i forhold til præcis den øvelse, som Ståle Solbakken var så dygtig til.

En fortvivlet Nicolai Boilesen efter FCk havde smidt sejren mod Brøndby til sidst. Foto: Lars Poulsen.

På onsdag venter Silkeborg, der har seks sejre i træk, for FCK i sandbunkeren i Parken.

- Det bliver ingen nem opgave for FCK. Silkeborg er med afstand Superligaens bedst spillende mandskab.

- I sæsonens løb har FCK foreløbig ikke evnet at besejre dem (0-0, 0-0 og 1-3). Og nemt bliver det heller ikke for dem onsdag. Jeg er sikker på, at det bliver et meget lige opgør, vi får at se, pointerer Stig Tøfting.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur: FC Midtjylland!

- De er for alvor tilbage i guldkampen. Og det er faktisk lidt vildt, at de kun er ét point efter FCK, når de har tabt to gange til dem og spillet uafgjort én gang mod dem i løbet af de seneste ni kampe.

Ugens nedtur: FC København!

- De havde chancerne til at vinde mod Brøndby. Men jeg savner kvalitet på holdet. Og én sejr i de seneste fem kampe fortæller alt om den manglende mesterskabsklasse.