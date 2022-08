Hylder Parken-helte: - Det gør mig stolt

FC København hylder sin medicinske stab, efter de i sidste uge var med til at genoplive en 24-årig fan, der fik hjertestop under opgøret mod Trabzonspor

- Først og fremmest er det dejligt at høre, at den unge fyr har det godt på hospitalet.

FC Københavns cheftræner, Jess Thorup, glæder sig over, at den 24-årige FCK-fan, der i sidste uge fik hjertestop i Parken, har det godt igen.

Det var nemlig lidt af en forskrækkelse for alle på stadion, da det vigtige opgør mod Trabzonspor efter 15 minutter pludselig blev afbrudt.

Noget var galt.

Heldigvis var FC Københavns medicinske stab, med holdlæge Morten Boesen i spidsen, lynhurtige til at reagere og løb op til tilhængeren, mens man på fantribunen Sektion 12 gjorde plads.

- Vi så, at et par tilhængere reagerede meget kraftigt i forhold til, at der var sket noget. Jeg må sige, at måden det blev håndteret på fra vores side med Morten Boesen, Johannes (Mackeprang, red.) og Lasse (Lindbjerg, red.), hvor de gik direkte op for at hjælpe den her fyr, gør mig stolt, siger cheftræner Jess Thorup.

Jess Thorup er stolt over sin stab, der var hurtige til at hjælpe den 24-årige fan. Foto: Lars Poulsen

- Det er selvfølgelig også derfor, at de er her. På den anden side skulle jeg også tænke på, hvad der skete med holdet, men i det her tilfælde var det vigtigste den unge mands helbred. Nu er han tilbage, hvor han skal være, og jeg er glad på hans vegne.

Det var mandag, at FCK kunne meddele, at tilskueren under opgøret fik hjertestop, og at han med hjælp fra medfans og klubbens medicinske stab blev genoplivet.

Hurtigt efter blev den 24-årige tilhænger bragt i ambulance til Rigshospitalet. Her var han i første omgang været i koma og respirator, men er nu igen vågen og har det efter omstændighederne godt.

Zeca: Vil gøre noget for ham

Også FC Københavns anfører, Carlos Zeca, glæder sig også over de gode nyheder. Det fortæller han på et pressemøde tirsdag forud for returopgøret mod Trabzonspor.

Midtbanegeneralen var selv på banen, da han pludselig kunne mærke, at fansene på Sektion 12 opførte sig anderledes.

- På banen kunne jeg se, at vores fans råbte efter nogen og opførte sig på en anden måde, end de plejer. Der var noget galt, og jeg var en af de spillere, der var tæt på og kunne forstå, at der var noget galt, siger han.

- Det var fedt at se, at vores medicinske stab reagerede så hurtigt, og at alle på stadion gjorde det, der var bedst for den unge mand. Det var en vanskelig situation, men det vigtigste er, at han er rask, og jeg håber, at han snart kan komme i Parken igen og nyde en masse kampe.

Carlos Zeca håber, at FCK-spillerne kan gøre noget for den unge fan, der blev ramt af hjertestop. Foto: Tariq Mikkel Khan

FC København har allerede sendt blomster til den unge fan, men Carlos Zeca håber også på, at spillerne kan gøre noget ekstra for den 24-årige tilskuer.

- Jeg håber, at vi kan få etableret en kontakt til ham. Jeg ved, at klubben er rigtig god til lige præcis det. De tænker helt sikkert på noget, vi kan gøre for ham. Det gør de altid, og så vil de fortælle os, hvad vi skal gøre.

- For hvis vi kan gøre en lille ting for ham, der kan gøre ham glad, så vil vi hellere end gerne gøre det, for vi repræsenterer ikke kun FCK-fans, men hele København, siger anføreren.

FC Københavns Morten Boesen er også læge for det danske herrelandshold.

Han var derfor også med til at genoplive Christian Eriksen i Parken, da den danske landsholdsstjerne faldt om under EM-kampen mod Finland 12. juni sidste år.

Det afgørende slag om en plads i Champions League-gruppespillet mellem FC København og Trabzonspor spilles onsdag klokken 21.00 på Şenol Güneş Stadium.

