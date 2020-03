Hyldet for brandkamp: Kan betyde tidligt FCK-exit

Hans træner jublede og kaldte ham en kolos, men Ståle Solbakken ved bedre end nogen, hvad Victor Nelssons brandkamp på Celtic Park kan betyde.

Den 21-årige FCK’er fik sit internationale gennembrud, da københavnerne sendte de skotske mestre ud af Europa League, og præstationen mod Celtic kan meget vel gøre Nelssons vej til en af de store europæiske ligaer kortere.

Da han i sommer skiftede FC Nordsjælland ud med FC København, havde han ifølge Ekstra Bladets oplysninger også mulighed for at komme til en belgisk klub, der også havde kvalificeret sig til Europa.

Det var et fristende tilbud, men Nelsson valgte alligevel at tage turen til København, fordi han med egne øjne har set, hvad europæisk succes kan betyde.

FCK-keeper Jesse Joronen solgte sig selv til Italien efter et par brandkampe mod Atalanta. Foto: Lars Poulsen

Præsterer man for FC København i Europa, er vejen banet for et skifte til en af de store ligaer. Spørg bare folk som Jesse Joronen og Denis Vavro om det.

Finnen spillede et par brandkampe mod Atalanta og røg til Serie A, Vavro overbeviste også i Europa og røg ligeledes til Støvelandet.

Det er ikke planen, at Victor Nelsson skal skydes af sted til sommer, men han skal ikke lave ret mange præstationer à la den på Celtic Park, før han bliver umulig at holde på.

Som Ragnar Sigurdsson konstaterede om sit forsvarsmakker: 'Fortsætter han med at spille sådan, bliver det svært for FCK at beholde ham'.

Victor Nelsson vandt sine dueller og holdt Celtic-topscorer Odsonne Édouard i en skruestik, og hans udvikling i FC København har været markant.

I Champions League-kvalifikationen mod Røde Stjerne i Parken tilbage i august blev han snydt af Richmond Boakye, der scorede et vitalt mål for serberne.

Nelsson er stærk i duellerne. Også med ordensmagten ... Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Det var europæiske lærepenge for U21-landsholdskaptajnen, der kaldte sin præstation i Europa League-triumfen mod Celtic for en af de bedre …

- Sådan er det, når man skifter til en klub som FCK. Det første halve år skal man lige vænne sig til det hele. Jeg har haft gode kampe, men også haft nogle ting, jeg skulle forbedre.

- Men jeg synes, at jeg har fået spillestilen og filosofien ind under huden nu.

Victor Nelsson var i Åge Hareides trup til sidste sommers EM-kvalifikationskampe mod Irland og Georgien, men han måtte se begge kampe fra bænken.

Han står ikke forrest i EM-køen, men omvendt kan han spille sig ind i landsholdsvarmen, hvis han og FCK fortsætter succesen i Europa.

Af Åge Hareides EM-emner til midterforsvaret har han den højeste rate af vundne dueller. Nelsson vinder to ud af tre dueller i Superligaen (68,1 pct.).

Det viser tal fra SpilXperten, der på Ekstra Bladets forespørgsel har været en tur i Optas omfattende statistikbank.

Det hører med til historien, at de fleste af konkurrenterne spiller i stærkere ligaer mod bedre modstandere.

Med sine 185 centimeter hører den blonde FCK’er ikke til blandt de højeste midterforsvarer, men han har en god springkraft og vinder også langt hovedparten af sine dueller i de højere luftlag.

Her er hans succesrate 69,1 pct.

Det er kun Southampton-fyrtårnet Jannik Vestergaard, der gør det bedre. Han er en af de spillere, som Nelsson skal overhale i foråret, hvis drømmen om EM på hjemmebane skal gå i opfyldelse.

Efter præstationen mod Celtic skal han i hvert fald ikke afskrives!

Se også: Derfor så Ståle rødt: - Han var blind eller lyver

Superligaens brændpunkter: Advarselsklokkerne ringer i Parken