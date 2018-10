I aften kan Ståle skrive FCK-historie

Ståle Solbakken kan torsdag aften runde en milepæl i Parken.

Besejrer FC København tjekkiske Slavia Prag i Euruopa League-opgøret, vil det være sejr nummer 50 i Europa for den 50-årige FCK-manager.

118 gange har nordmanden hidtil stået i spidsen for københavnerne i et europæisk opgør, og tæt på halvdelen af gangene har han vundet.

Solbakken husker de fleste af kampene ganske detaljeret.

Han kan ved at bladre lidt i hukommelsen tale levende med om første gevinst hjemme mod finske MyPa og husker fortsat chancestatistikken fra kampen mod Ajax i Amsterdam for over 12 år siden.

Europæiske kampe betyder noget for Ståle Solbakken og FC København.

Det er der, at han for alvor har muligheden for at vise sine trænerevner, og på Parkens gange hænger store billeder fra klubbens europæiske kampe.

- Vi er vældigt stolte over det, som vi har præsteret i Europa. Det er vores varemærke, og det er en unik præstation, siger FCK-manageren med henvisning til, at københavnerne i 12 ud af de 13 seneste sæsoner har været i et europæisk gruppespil.

Hvor de i Superligaen nærmest altid er favoritter, forholder det sig anderledes, når musikken spiller op til enten Champions eller Europa League.

Der er FCK ofte de på papiret små, men det har ikke forhindret mange store præstationer. Også i denne sæson, hvor italienske Atalanta blev sendt ud og franske Bordeaux slået på udebane.

- Hvis vi i Superligaen får kastet det økonomiske kort efter os, så skulle vi aldrig have vundet en kamp i et europæisk gruppespil.

- Men det har vi gjort. Selv i sidste sæson hvor vi virkelig var på pumperne i efteråret, klarede vi at gå videre fra gruppen. Den store stabilitet er det, vi kan være mest stolte af, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Så glad var Solbakken, da FCK kvalificerede sig til gruppespillet i Europa League. Foto: Jens Dresling

Også i denne sæson har hans mandskab gode forudsætninger for at slippe videre til forårets kampe. To sejre mere og FCK er videre.

En sejr kombineret med et par uafgjorte kan også vise sig at være nok for hovedstadsklubben, der som det første danske hold har spillet ti europæiske kampe i træk uden nederlag.

I Parken er de ubesejret i de seneste syv kampe i et europæisk gruppespil og kan mod Slavia Prag tangere klubrekorden fra 2009-2011 med otte hjemmekampe på stribe uden nederlag.

