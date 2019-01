I hård konkurrence med Brøndby og FCM: Nu henter FCK 'Mini-Messi'

Talentfulde Ali Almosawe var på radaren i flere europæiske storklubber, men endte i østrigske Linz, hvor et brækket ben i første omgang ødelagde fodbolddrømmen. Nu har FC København i hård konkurrence med Brøndby og FC Midtjylland hentet ham hjem til Danmark

Nogle af Europas største klubber har været ude efter ham, men udlandet blev ikke lykken for det bare 16-årige stortalent Ali Almosawe.

Den teknisk velfunderede spiller vender hjem til dansk fodbold og skal fremover spille ungdomsfodbold i FC København.

Direkte adspurgt bekræfter den københavnske klub over for Ekstra Bladet, at den har skrevet kontrakt med Ali Almosawe.

Det er også det eneste, som klubben ønsker at sige, da den som udgangspunkt ikke udtaler sig om spillere fra ungdomsafdelingen.

Midtbanespilleren, der senest har spillet i østrigske Linz, er ifølge Ekstra Bladets oplysninger hentet i hård konkurrence med Brøndby og FC Midtjylland.

Ali Almosawe har tidligere spillet i FC Nordsjælland, men forlod Farum-klubben for et par år siden, selv om FCN var klar med en kontrakt.

Større klubber var efter ham, og hans far, Basal, fortalte i et interview med BT, at Ali havde fået tilbud fra Paris Saint-Germain, Lyon, Atalanta, Chelsea, Bayern München, Real Madrid, Barcelona og Manchester United.

Se også: Ali som en anden Messi

Han har været på besøg i adskillige udenlandske klubber, men endte i første omgang ikke på en af de fine adresser.

Familien sagde lejlighed og job op og rykkede til Østrig, hvor Ali Almosawe spillede i Linz.

Hans historie blev fortalt sidste sommer i DR-dokumentaren ’Talentet - hele familiens kamp’, hvor man som seer fulgte en række unge talentfulde sportsfolk og deres familier.

Ali Almo, som han blot kaldes i dokumentaren, er et familieprojekt.

Hans ene bror er ifølge DR hans manager, den anden bror hans personlige træner, mens far er forretningsmanden og søsteren Sabrin rådgiver og sponsoransvarlig.

Familien har måtte lægge ører til en del kritik for deres valg om at satse alt på, at Ali Almosawe får en professionel karriere.

- Vi skulle hele tiden forsvare vores beslutning og høre på meget kritik fra folk, der ikke forstod vores valg. Andre kan ikke forholde sig til, at vi tager chancen, fordi de ikke selv tør.

- Vi vil ikke bare nøjes, men række ud efter stjernerne. Alt har en udløbsdato, og måske når Ali ikke at komme til udlandet, hvis han venter, sagde Sabrin Almo i forbindelse med udsendelsen til DR.

Hun var med, da Almosawe allerede som 15-årig fik en personlig aftale med Nike, men det lykkedes ham ikke at få en kontrakt i udlandet.

Kort før han som 16-årig kunne have skrevet under på en aftale med en udenlandsk klub, brækkede han benet.

Han kom tilbage sidste forår, men måtte igennem en ny operation, da den første viste sig at have været en fejloperation.

Det kostede en aftale med en tysk klub, og nu vender han og familien altså hjem til København, hvor det hele begyndte i B93, da Ali var fem.

(Artiklen fortsætter under billedet...)

Ekstra Bladet skrev allerede om Ali Almosawe (th.) i efteråret 2013. Som 11-årig var han med i Ekstra Bladets skolefodboldturnering for Kildegårds Privatskole. Foto: Niels Rasmussen

I FCK skal han forsøge at få gang i den karriere, der tegnede så lovende for nogle år siden.

Drømmen er formentlig stadig at komme til FC Barcelona og spille sammen med idolet Lionel Messi, som kammeraterne ofte har sammenlignet ham med på grund af teknikken og driblingerne.

- Hans drøm er selvfølgelig at spille for Barcelona en dag. Det har vi aldrig lagt skjul på. Han bliver også kaldt for Lille Messi, sagde Sabrin Almosawe til BT i sommeren 2017.

Ali Almosawes far stammer fra Irak, men flyttede til Syrien, hvor han mødte Alis mor. Den snart 17-årige FCK-spiller er født og opvokset i Danmark, og det er det danske landshold, som han ønsker at spille for.

Hvis det altså bliver aktuelt!

Du kan se DR-dokumentaren ’Talentet – hele familiens kamp’ her.

Spillet om FC København: Sådan foregår krigen i kulissen

'Uærlig’ Glen blev revset efter chokskifte: Det gik ud over min familie

Se også: Fynsk chok-transfer: Detroniseret anfører forlader Superligaen

Se også: Gik glip af millioner og klubrekord: - Jeg vil ikke til Kina!