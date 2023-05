I smertehelvede: - Helt vanvittigt for mig

Jacob Neestrup afslørede efter søndagens vilde sejr over AGF, at han benyttede sig af flere spillere, der slet ikke burde have været på banen

Jacob Neestrup måtte grave dybt i Parken søndag aften. Rigtig dybt.

FCK-træneren kunne i starten af anden halvleg se sit mandskab smide en 2-0-føring over styr, og pludselig var det AGF, der var i front.

Derfor var det frem med den helt store skovl, da en ellers skadesramt Mohamed Daramy blev skiftet ind efter 67 minutters spil. Det fortalte Jacob Neestrup efter 4-3-sejren.

- Det var et udtryk for, at han kun skulle på banen, hvis vi havde brug for ham - og det havde vi.

- Var der en risiko ved at bruge ham?

- Ja, det var der. Men nu har vi otte dage, og så skulle han gerne være klar.

- Han blev testet dagen før pokalfinalen, hvor han løb 34 kilometer i timen i en lige linje, så derfor vidste vi, at han kunne lave noget. Men træthed undervejs i kampen var den primære risiko.

- Men vi satser på, at han er klar til mere end et indhop i Viborg, uden at jeg kan garantere det.

Jacob Neestrup indrømmer, at han løb en risiko ved at skifte Mohamed Daramy på banen i anden halvleg. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Falk i store smerter

Men faktisk var det ikke kun Mohamed Daramy, der af nød var på banen.

Efter 4-3-sejren afslørede Jacob Neestrup, at Rasmus Falk på ingen måde var klar til at spille 90 minutter på grund af en skadet ankel. Alligevel endte FCK-stjernen med at fuldføre kampen.

- Falk tager en for holdet i dag. Han spiller 90 minutter, og det er helt vanvittigt for mig. Det er måske den største præstation. Han har spillet mange gode kampe, men det her var måske den største præstation, han har leveret. Han spiller på meget, meget store smerter i dag, fortalte Neestrup.

- Det er anklen, og det var helt skidt i går (lørdag, red). Det er vanvittigt, at han kommer igennem.

Rasmus Falk spillede alle 90 minutter, selvom hans ankel på ingen måde har det godt. Foto: Kenneth Meyer

Jacob Neestrup forklarer, at man på grund af en skade til Lukas Lerager og karantæne til Viktor Claesson, Hákon Haraldsson og Marco Stamenic var nødt til at gøre brug af Falk.

Også selvom han langt fra var fit for fight.

Annonce:

- Havde vi haft alle mulige andre klar i dag, så havde vi ikke set skyggen af ham inde på banen. Det er en kæmpe fysisk præstation og mental præstation af ham, at han på en eller anden måde sætter klubben og holdet så meget over sig selv.

Listen er lang

Af den grund var det også en åbenlyst glad Jacob Neestrup, der gjorde status efter søndagens vilde sejr.

For når spillet de seneste uger ikke altid har været hverken prangende eller god, så skal det også tilskrives de mange, mange spillere, der ikke er i stand til at spille, pointerer FCK-chefen.

- Det handler ikke om, at vi mangler dygtige spillere. Det handler om, at når du mangler så mange gode spillere, som vi kontinuerligt har manglet de sidste 4-6 uger, så ødelægger det noget rytme.

Jacob Neestrup måtte søndag se bort fra et hav af spillere, der sad ude med enten karantæne eller skade. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

- Det handler ikke om sportsligt budget, og om du er i FC København eller i en anden dansk klub. Tag syv-otte nøglespillere ud af alle hold i Europa, så kommer der et knæk på rytmen. Det er sådan, det er.

Annonce:

- Derfor er det vigtigt, at vi har otte dage nu frem mod næste kamp, hvor vi får folk tilbage fra karantæne og forhåbentlig også et par skadede spillere tilbage.

Udover Hákon Haraldsson, Viktor Claesson og Marco Stamenic, der søndag sad ude med karantæne, er skadeslisten fortsat til at føle på i FC København.

Aktuelt tæller den Carlos Zeca, Nicolai Boilesen, Akinkunmi Amoo, David Khocholava, Andreas Cornelius og Lukas Lerager.