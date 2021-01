Ikke bitter: Jeg ser FCK-kampe igen

- Det var spændende at se holdet, og det glæder mig som fan, at det ser ud til at gå bedre, siger Ståle Solbakken og ønsker de fleste i FCK det bedste

Der faldt mange knubbede ord om navngivne personer, da Ståle Solbakken fik god tid til at tale ud om sin tid i FC København og fyring fra samme klub i TV3-programmet Onside sidst i november.

Den personligt rettede vrede er på et vist niveau stadig intakt, fornemmer man, men efter at have lettet på ventilen i tv-studiet, kom nordmanden følelsesmæssigt hurtigt så meget videre, at han endda satte sig til rette foran tv-skærmen i december for at se sine tidligere spillere tørne ud under hans afløser, Jess Thorup.

- Jeg ønsker alle – næsten alle – i klubben det bedste og håber da, at FCK kommer godt videre, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet og fortsætter i et let tonefald:

- Jeg har endda set to en halv kamp med FCK. Jeg så dem mod både FC Nordsjælland og mod FC Midtjylland (i pokalturneringen, red.), og jeg så også det halve af kampen mod OB.

- Det var spændende at se holdet, og det glæder mig, at det ser ud til at gå bedre. Det siger jeg som fan.

Ståle Solbakken er begyndt at se FCK's kampe på tv, og måske dukker han en dag op på Nedre C, siger han. Foto: Lars Poulsen

For han er en erklæret en af slagsen, siger Ståle Solbakken, der ikke har lyst til at bevæge sig ind i nogen fodboldfaglig vurdering af holdets nye spillestil, formation og udtryk.

- På den front er min FCK-tid ovre, og nu er jeg kun fan. Hele min familie er jo hardcore FCK-fans. Børnene er nærmest opvokset i Parken.

- Jeg kommer dog næppe til at sætte min fødder derinde foreløbig. Det ville der ikke komme noget godt ud af.

- Men måske en dag på Nedre C, tilføjer han så med adresse til fantribunen på den modsatte side af VIP-tribunen.

Ståle Solbakken har stadig kontakt med mange af de FCK-spillere, han har fejret så mange triumfer med. Foto: Lars Poulsen

Jobmæssigt har han fuldt og helt indstillet sig på, at hans seneste ansættelse som leder i FC København også var den sidste.

- FCK er et lukket kapitel for mig, understreger han.

- Jeg er ikke bitter, men der er personer derinde, som jeg ikke får mere med at gøre. Det er 100 procent sikkert. Der er nogle, jeg hverken kan lide eller forstå, siger Ståle Solbakken, der i tv-programmet især langede ud efter Parkens formand, Bo Rygaard, der også var manden, der fyrede ham pr. telefon.

- Der var også en hel del uærlighed i en periode, der har været hård at håndtere. Men sådan er livet, og jeg har let ved at leve med det i dag.

- Det er også okay, at nogle af de folk, som jeg ansatte, ikke er i FCK længere. Sådan er livet også.

- Jeg har heller ikke et ondt ord at sige om nogen af de nyansatte, siger Ståle Solbakken, blandt andet med adresse til den nye sportschef Peter Christiansen, som han selv spillede sammen med i FCK for snart tyve år siden.

- Jeg har stadig god kontakt med mange af de FCK-spillere, jeg har trænet i mange år. Men vi taler faktisk mere om alle mulige andre ting end om fodbold.

Bliver i København: Datter vil ikke flytte

Fik vanvittig sms: - Det sygeste tilbud

'Ved, hvem der stak mig i ryggen'