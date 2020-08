Dame N'Doyes farvel til FC København har ikke været helt frit for kontroverser.

På vej ud af døren kritiserede målræven i sidste uge det kontraktudspil, FC København var kommet med i et forsøg på at forlænge samarbejdet. Det skete på Instagram. Her sagde senegaleseren blandt andet, at 'nogle tilbud betyder 'smut''.

Men det giver FCK-manager Ståle Solbakken ikke meget for.

- Vi er alle i vores følelsers vold nogle gange, og jeg har ikke et ondt ord at sige om ham, siger nordmanden i et interview med Eurosport.

- Men jeg har heller ikke nogen mørke følelser, der giver mig en flig af dårlig samvittighed, for vi har gjort det, vi mener, er rigtigt for klubben. Vi har givet et fair tilbud, som vi selvfølgelig altid prøver at give.

Ståle Solbakken kalder Dame N'Doyes kritik for 'tankeløs'.

Solbakken og N'Doye har talt sammen efter angriberens kritik, og de to har ifølge nordmanden ingen problemer med hinanden. Men Solbakken fortalte sin nu tidligere angriber, at udtalelsen var 'tankeløs'.

Ståle Solbakken om N’Doye-opslag på Instagram: Tankeløst. Video Discovery Networks Danmark

35-årige N'Doye har repræsenteret FCK ad to omgange og har spillet 217 kampe og scoret 118 mål for klubben. Den seneste sæson var dog meget præget af skader for senegaleseren.

Han fik sit gennembrud i FCK fra 2009 til 2012 og blev hentet tilbage i 2018. Han fik sat et fornemt sidste aftryk, da han i forrige søndags kamp mod FC Nordsjælland blev skiftet ind og scorede sejrsmålet, der sikrede FCK DM-sølv.

Her hopper kæden af, Ståle!

Røvtur på første klasse - sådan gik det galt for FCK

AGF foran hektisk transfersommer

Se også: Nu svarer Ståle igen