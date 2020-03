- Ikke retfærdigt

Det er konkurrenceforvridende, når tyrkiske Istanbul Basaksehir må spille hjemmebanekampen mod FC København i Europa League med tilskuere, mens københavnerne i næste uge spiller returkamp for tomme tribuner i Parken.

Det siger FCK's manager, Ståle Solbakken, onsdag på et pressemøde i Istanbul før den første kamp mod tyrkerne.

- Man kan sige, at turneringen bevæger sig ind i fase, hvor det ikke er retfærdigt, når det ene hold spiller uden tilskuere, og det andet spiller med.

- Vi er kommet ind i fase, hvor konkurrencefordelen for det ene hold efter min mening er meget stor. Men det har ingenting med kampen i morgen (torsdag, red.) at gøre. Den er vi forberedt på, og så må vi se, om vi sætter 30.000 udstoppede dukker ud til returkampen, siger en smilende Ståle Solbakken ifølge bold.dk.

Det er de enkelte landes håndtering af coronavirus, der har ført til, at der spilles med tilskuere nogle steder, men ikke andre.

I weekenden var der ingen fans i Parken, da FCK tabte hjemme til Horsens. Det samme gør sig gældende i mange andre europæiske ligaer og i flere internationale kampe.

Senest er en række kampe begyndt at blive aflyst eller udskudt, eksempelvis to andre af torsdagens Europa League-ottendedelsfinaler. Det kan også ende med at blive tilfældet for FCK's kampe, siger Solbakken ifølge B.T.

- Jeg tror ikke, nogen ved, hvor det her ender for nogen turneringer - om det er Superligaen, Champions League eller Europa League. Vi må bare følge de anbefalinger og retningslinjer, som kommer. Men der kan ske meget bare i den tid, vi er her, siger Ståle Solbakken ifølge avisen.

FCK rejste allerede til Istanbul tirsdag, hvilket er en dag tidligere, end klubben normalt rejser før en Europa League-kamp.

