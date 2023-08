Inden FCK-brag: Politiet opruster markant

Det er ikke kun på banen, at der er lagt op til et sandt drama, når FC København tirsdag gæster Prag.

Tjekkisk politi har således noteret sig det sammenstød, der fandt sted foran Parken forud for det første opgør. Det betyder, at de er massivt til stede i gadebilledet inden tirsdagens kvalifikationsbrag.

- Prags politi opfatter denne kamp som risikabel - især efter den ulovlige opførsel fra begge holds tilhængere, som fandt sted før og efter den første kamp i København. Af den grund vil antallet af politibetjente blive øget, skriver tjekkisk politi i en pressemeddelelse.

Ifølge myndighederne vil flere hundrede tjekkiske betjente derfor kunne ses i gadebilledet, der vil sørge for, at alt foregår i ro og mag, når omkring 800 medrejsende FCK-fans befinder sig i Prag.

På den måde vil man forsøge at undgå de scener, der fandt sted i sidste uge, hvor Københavns Politi blandt andet måtte anholde 39 tjekkiske fans, der forsøgte at angribe FCK-fans.

Sådan så det ud, da tjekkiske fans i sidste uge forsøgte at gå til angreb på en gruppe FCK-fans foran Parken. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Opfør jer ordentligt

FC Københavns Rasmus Falk sender derfor også en klar besked til to klubbers tilhængere, efter det var ved at ende galt i forbindelse med opgøret i Parken.

- Jeg vil altid appellere til, at man skal opføre sig ordentligt og holde sig inden for grænserne for, hvad man må. Fodbold skal være fest og farver og noget, som man skal gå til for at nyde det, siger han til Ekstra Bladet.

- Det skal være noget, man skal kunne gå til for at nyde det. Det er noget, der skal give værdi til folk. Andet kan jeg ikke forstå.

