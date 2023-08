Inden gyser: Melder FCK-stjerne klar

Han har siddet uden for i de seneste to kampe, men tirsdag eftermiddag havde cheftræner i FC København, Jacob Neestrup, gode nyheder om sin stjernespiller.

Elias Achouri er nemlig blevet sin skade kvit og indgår derfor i kamptruppen til onsdagens brag i Champions League-kvalifikationen mod Raków Czestochowa.

Det fortæller han på tirsdagens pressemøde.

- Han har trænet fint med de sidste par dage, og han er i truppen i morgen (onsdag, red.).

Elias Achouri blev skadet i Superliga-opgøret mod Hvidovre og har efterfølgende siddet ude i det første opgør mod Rakow, ligesom han heller ikke var i truppen mod Silkeborg lørdag.

Men hvor mange minutter han er klar til, ønsker Jacob Neestrup ikke at røbe.

- Så må vi se, hvor mange minutter det bliver til, og om det bliver fra start, eller han bliver kastet ind på et tidspunkt.

Elias Achouri (tv.) har været en af FC Københavns profiler i starten af sæsonen og er indtil videre noteret for to mål og tre oplæg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Boilesen ude i flere uger

Værre ser det ud for den rutinerede forsvarsspiller Nicolai Boilesen.

Han blev således ramt af en skade i lørdagens nederlag til Silkeborg og vil først være tilgængelig igen engang efter landskampspausen.

- Om det er i den første, anden, tredje eller fjerde kamp efter landskampspausen, hvor han er til rådighed, er for tidligt at sige.

- Det, der er med Boile, er, at han udover skaden her lige har været ude med en korsbåndsskade, og som vi i forhold til kampprogrammet ikke har haft optimale forudsætninger for at give ham spilletid for at kunne køre ham i stilling.

- Det vidste vi godt, at der var en risiko ved, og det vidste Boilesen også.

Udover Nicolai Boilesen er David Khocholava fortsat heller ikke tilgængelig grundet en skade.

Den altafgørende kamp om adgangen til Champions League spilles i Parken klokken 21.00.

