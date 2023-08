Inden skæbnekamp: FCK-fans angrebet i Prag

Ekstra Bladet sender tirsdag FCK vigtige kvalifikationskamp mod Sparta Prag. Mens Ekstra Bladet filmer i Prag, afbryder politiet højlydt med en besked til de danske fans. Du kan købe eksklusiv adgang til kampen lige her

Der har været et mindre sammenstød i Prag mellem Sparta Prag- og FCK-tilhængere, der blev angrebet på en bar.

Optakten til tirsdagens kamp mellem Sparta Prag og FC København er ikke gået helt gnidningsfrit.

Mandag aften var der et sammenstød mellem Sparta Prag- og FCK-tilhængere på en bar i den tjekkiske hovedstad.

Det kan ses på flere billeder og videoer på sociale medier.

FCK's kommunikationschef bekræfter også over for bold.dk, at der har været en episode mandag aften.

- Der var en mindre episode i går aftes, men meldingen er, at ingen kom alvorligt til skade. Politiet siger, at det formentlig var Sparta ”fans”, der angreb FCK-fans på en bar, skriver han til bold.dk.

Der var også optræk til ballade i det omvendte opgør i København.

Her slap en stor gruppe Sparta-fans væk fra dansk politi, og det bevægede sig mod FCK's fans for at opsøge en konflikt.

Det har også ført til, at tjekkisk politi har oprustet til tirsdagens kamp.

bold.dk har uden held forsøgt at få en kommentar fra tjekkisk politi.

For kort siden talte Ekstra Bladet med Jes Mortensen, som er kommunikationschef i FC København.

Han fortalte, at der ikke har været andre episoden end den mandag aften, og at alt går efter planen i skrivende stund, hvor københavnernes fans er på vej mod stadion i Tjekkiet.

