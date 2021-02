Inden storkamp: AGF var en mulighed

Efter en mislykket opstart i storklubben RSC Anderlecht i efteråret måtte 23-årige Mustapha Bundu søge nye græsgange for at få spilletid, og han endte som bekendt på en lejeaftale i FC København.

I et interview med Eurosport afslører Bundu nu, at AGF - som solgte ham til Anderlecht efter fire år - også var på banen som en mulighed i vinterpausen.

- Jeg havde mange muligheder, og overraskende var AGF en af dem. AGF vil altid være en mulighed i min karriere, siger Mustapha Bundu til Eurosport.

- Jeg kom til Aarhus som ganske ung og blev budt velkommen af byen, folk var imødekommende, og klubben var fantastisk.

- Jeg er lykkelig for, at jeg kunne give noget tilbage til klubben ved at blive solgt og sikre klubben lidt penge, siger Mustapha Bundu.

At det i sidste ende blev FC København, der fik råderet over ham i dette halvår, skyldes hensyn til andet end blot ham selv, fortæller Bundu. Anderlecht havde eksempelvis også noget at skulle have sagt.

- For mig er det i sidste ende den rigtige beslutning at spille i København lige nu, siger Mustapha Bundu.

Ekstra Bladet har forgæves søgt at få en kommentar fra AGF-direktør Jacob Nielsen.

