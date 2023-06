Ingen guld til ballademagere: Håber folk forstår det

For FC Københavns vedkommende er der i princippet tale om en gigantisk showkamp, når Randers besøger Parken på søndag.

Københavnerne har allerede sikret sig det danske mesterskab, og derfor er der på Østerbro lagt op til en guldfest af de store før, under og efter opgøret.

For anden gang i streg kan FCK kalde sig dansk mester, men sidste sommer, hvor guldet blev afgjort til allersidst, var omkring 100 tilskuere lidt for ekstatiske, forcerede banderne og invaderede banen i glædesrus.

Og på søndag skal fansene godt nok være opstemte, men FCK trækker også en streg i sandet, fortæller direktør i Parken Sport & Entertainment, Jacob Lauesen, til Ekstra Bladet.

- Hvad gør I for at undgå, at der løber fans ind på banen ved slutfløjt som sidst?

- Vi føler ikke, at risikoen er den samme i år. Sidste år var mesterskabet først definitivt sikret på dagen, og det gjorde formentlig noget ved folks pludselige eufori.

- Det skal være en festdag, og jeg håber, at folk forstår, at det (at invadere banen, red.) ikke er den rigtige måde at gøre det på.

- Så I advarer mod det?

- Selvfølgelig skal folk ikke hoppe ind på banen, men vi forventer heller ikke, det sker.

Foto: Lars Poulsen

Fik bøder

Ud af de i alt cirka 100 tilskuere, der brød reglerne, identificerede FCK dengang 12 personer. De fik karantæne fra stadion og en bøde på 10.000 kroner.

Jacob Lauesen ser mest af alt frem til det gode humør på søndag, men han afviser heller ikke, at der kan ske ting, som ikke stemmer overens med retningslinjerne.

- Når man sidder i et job, hvor man har ansvaret for, at 35.000 mennesker mødes 30 gange om året, skal man nok have det, jeg vil kalde for 'sund bekymring' af, hvad der kan gå galt. Vi gør det dog så mange gange om året, at jeg ikke er nervøs.

- Men det er da klart - på søndag er festdagen større end andre dage. Vi har en million gæster i Parken om året, men heldigvis er det kun få, der kommer til skade og sjældent alvorligt.

- Har jeres dialog med politi og myndigheder været anderledes end normalt?

- Det er ikke på nogen måde en højrisikokamp eller en kamp med et højt spændingsniveau. Tværtimod. Derfor er det en anden type dialog, vi har med politiet i forhold til et derby eller en stor Champions League-kamp.

Guld-koncert

FCK's fans starter guldfesten en hel del timer før kampstart klokken 17.

Allerede om formiddagen mødes de på Rådhuspladsen for at marchere mod Parken og Fælledparken gennem Københavns gader. Her vil der være fanzone op til det første fløjt. Efter pokalløftet på græsset fortsætter løjerne i Fælledparken, hvor der vil være scene og spillerhyldester.

- Der er kommet et ret fedt musikprogram op at stå, hvis jeg selv skal sige det, og det glæder vi os til. Jeg ved ikke, om det er mig, der er blevet ældre, eller om fansene er blevet yngre, men der er noget for alle, siger Lauesen.

- Hvem kommer?

- Det kan jeg ikke løfte sløret for. Det hænger sammen med, at vi gerne vil have, at guldfesten i Fælledparken også er for dem, der har været på stadion. For dagen handler om holdet og de tre stjerner over logoet.