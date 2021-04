Jens Stage kaldte det både specielt og fantastisk at blive matchvinder mod AGF

Jens Stage gjorde det onde ved sin tidligere klub AGF, da han leverede både et mål og et oplæg i FCK's sejr søndag aften i Aarhus.

Da Jens Stage scorede sejrsmålet for københavnerne, lignede han en mand, der lige skulle til at stikke af sted i vild jubel. Så kom han i tanke om, hvor i verden han befandt sig.

Jens Stage i behersket jubel over sit sejrsmål mod AGF. Foto: Claus Bonnerup

- Det er korrekt. Man noget indestæng vrede, man gerne vil af med, men så husker man, at det kun er på banen, at aarhusianerne hader mig, og jeg gerne vil slå dem, sagde Jens Stage og fortsatte.

- Så længe det bliver på grønsværen, så synes jeg, det er god lir. Der må fansene gå så meget til mig som muligt. De var godt nok også hårde ved mig, og jeg har lagt ører til lidt af hvert, men fair nok. Der er ingen, jeg hellere vil slå end AGF.

Kamil Grabara mente, at Viktor Fischer lå for meget i græsset. Foto: Claus Bonnerup

Også på banen blev der gået til makronerne. Det kammede endda helt over til slut, hvor det udviklede sig til regulært håndgemæng, da Kamil Grabara farede i flæsket på Viktor Fischer for at filme.

- Ja, det blev en smule voldsomt. Også for voldsomt til min smag. Men det var en fuldstændig vild fodboldkamp, og det vigtigste var, at vi vandt, lød det fra FCK-midtbanespilleren.