Ingen ny kontrakt: Færdig i FCK

Nicolaj Thomsen har spillet sin sidste kamp i FC Københavns hvide trøje.

Hans kontrakt bliver ikke forlænget, oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Nicolaj er fortsat en rigtigt dygtig fodboldspiller, og han har været topprofessionel at have i truppen, hvor han altid bidrager til holdets bedste og altid har knoklet på, selvom det hele sikkert ikke altid har været sjovt.

- Han har i sin tid i klubben været uheldig med en del skader, når han var tæt på virkelig at bide sig fast i en meget hård konkurrencesituation, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

Nicolaj Thomsen kom til FCK fra Nantes i 2017 og nåede 90 kampe i klubben.

- Da jeg skiftede til FCK i 2017, drømte jeg om mesterskaber og magiske europæiske aftener i Parken.

- Jeg er dybt taknemmelig for at have fået chancen i Nordens største klub og ser med både glæde og stolthed tilbage på mine fire et halvt år i klubben, siger Nicolaj Thomsen.

Det er uvist, hvor midtbanespilleren med en enkelt landskamp på cv'et fortsætter sin karriere.

Mandag oplyste FC København, at Mustapha Bundu også er fortid i klubben, og at han vender hjem til Anderlecht efter endt lejeaftale.