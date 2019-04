Interessant karriereskift: Går ind i esport

For under et år siden startede William Kvist inde mod Peru for det danske landshold under sommerens VM.

Nu lakker karrieren mod sin ende.

- Det er et bevis på, hvor hurtigt tiden går, konstaterer hovedpersonen selv, da Ekstra Bladet fanger ham under pressemødet i Parken, hvor det blev fremlagt, at han bliver indstillet til en plads i FCK’s bestyrelse.

Ligesom på banen skal han nu til at udstikke strategier, tage ansvar og beslutninger i sit nye bestyrelsesarbjede. Han får også en bestyrelsesplads i FCK's esports-satsning North

- Det er perfekt for mig at kunne levere den erfaring, jeg har fået igennem 15 år, samtidig med at jeg lærer nye ting. Det her bliver mit første job udenfor fodbolden.

Efter en halv times spil ved VM måtte William Kvist forlade banen, da han blev skadet. Foto: Lars Poulsen

Ustabilt skema

Med 15 år i dansk topfodbold og en afstikker til udlandet har familien måtte tumle med et ustabilt skema.

- Jeg mødte min kone, lige da jeg blev professionel fodboldspiller. Vi har levet i en trummerum, hvor fodbold altid er kommet først. Hvis der er et sponsorarrangement i morgen, er det sponsorarrangement frem for kærestemiddag. Og jeg har heller aldrig haft barns første sygedag, siger han.

- Der kommer til at være mere balance i forhold til min kones liv og arbejde, hvilket er godt. Man kan planlægge mere. Ikke bare ud fra nogle meget små kasser, som fodbolden giver.

34-årige William Kvist sagde også på pressemødet, at han havde overvejet, hvorvidt en sidste tur til udlandet skulle afslutte karrieren.

Men som han sagde:

- Ingen andre klubber end FCK fristede.

Gennem sin karriere har han repræsenteret FCK, Stuttgart, Fulham og Wigan, mens han har trukket landsholdstrøjen over hovedet 81 gange.

Ved søndagens kamp mod OB blev William Kvist hyldet. Han fik tilmed en bænk ...

William Kvist fik en bænk. Foto: Lars Poulsen

