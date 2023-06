Irriteret over fest-optagelser: - Det er tarveligt

Guldtræneren Jacob Neestrup er glad, lettet og stolt, efter FC København mandag kunne starte festen i spillerbussen og juble over et dansk mesterskab.

Men han er også irriteret.

For midt i københavnernes festligheder blev der sendt adskillige stikpiller i retning af FC Nordsjælland, og det skabte overskrifter.

- Guldet skal hjem til Farum igen!’ var eksempelvis blandt de sange, som de glade FCK-stjerner skrålede igen og igen.

Men ifølge Jacob Neestrup er sagen om FCN-hånen kommet helt ud af proportioner.

FC København kommer ikke til at stå med lige så åbne arme næste gang, medierne vil tæt på, fortæller Jacob Neestrup. Foto: Linda Johansen

For selvom han mener, at FC København som klub skal være for gode til håne andre, så er han langt fra tilfreds med de medier, der havde fået lov til at komme tæt på under guldfejringen.

- Der har været et par bemærkninger fra begge lejre, som man ikke skal være så stolte af. Det er ikke sådan, vi ønsker at være, siger Jacob Neestrup til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men når det er sagt, så var der nogen, der blev inviteret ind i spillernes rum umiddelbart efter en guldfejring og valgte at smide to minutter op ud af en bustur på fire timer. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er lidt tarveligt. Det er en meget lille kontekst ud af en meget stor fejring.

Foto: Lars Ronbog/Getty Images

FC København gav flere medier tilladelse til at følge efter spillerbussen, da den mandag aften forlod Viborg og satte kursen mod hovedstaden.

Der var derfor også nok med kameraer på plads, da FCK undervejs stoppede på en rasteplads for at købe øl og danse, mens de blandt andet fik råbt et par flere stikpiller mod Farum. Det samme var gældende inde i bussen efterfølgende, hvor der også blev sendt live.

- Det irriterer mig, for det er ikke sådan, vi gerne vil ses. Selvfølgelig har vi også et ansvar, men det har været to klubber, hvor bølgerne måske er gået lidt højere end normalt.

Foto: Screenshot fra Marko Stamenics Instagram-story

Et andet eksempel er et billede på Marco Stamenic’ Instagram-story, hvor han og flere andre FCK-spillere holder deres hænder op under øjnene og karikerer gråd. Til billedet står ordene 'karma', der er en tydelig besked til sølvvinderne fra Farum.

Det er da ærgerligt, at der skal tilbagebetales på den for eksempel, erkender Jacob Neestrup.

- For deres hån mod Vavro, fordi han græd over sit brændte straffespark, var ikke køn, men derfor skal vi også være for gode til at gøre det den anden vej, når vi står som vinder til sidst.

Men selvom alt måske ikke var helt inde for skiven FC Københavns guldtræner, så han han lært en vigtig lektie.

- Vi må lære af det. Næste gang, vi vinder en titel, så er det klart, at vi ikke kan åbne dørene lige så meget, som vi har gjort den her gang.

FC København runder søndag eftermiddag Superliga-sæsonen af, når de får besøg af Randers FC. Efterfølgende skal de løfte trofæet og lade sig hylde som danske mestre.