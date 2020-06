Irriteret Ståle: - Det er en skændsel

FCK-manageren var stærkt utilfreds med FC Midtjyllands føringstræffer i Parken. Han mente, at Jens Stage var meget præget af at løbe rundt med en advarsel

PARKEN (Ekstra Bladet): Ståle Solbakken har hejst det hvide flag.

Efter 1-2-nederlaget til FC Midtjylland er FCK-manageren så meget realist, at han sender guldet til Herning.

Tillykke sagde han godt nok ikke, men han konstaterede, at 'det var kørt'.

Ifølge nordmanden er forskellen på de to rivaler power. FC Midtjylland har den, FC København mangler den.

- Lige nu er vi for meget et nipserhold. Der er for lidt muskler, for lidt gennembrudskraft.

- Der er mange gode pasningsspillere, mange gode kombinationer og fine angreb, men vi mangler noget kraft, konstaterede Solbakken efter en søndag aften, hvor alle kunne blive enige om, at FC Midtjylland havde været bedst.

FCK var pisket til at vinde for at holde liv i mesterskabskampen, men var ikke i nærheden. Kun et komisk midtjysk selvmål til allersidst skabte en smule spænding.

Særligt før pausen var midtjyderne med deres føromtalte power dominerende, men måden, de kom i front på, irriterede Ståle Solbakken voldsomt.

Jens Stage lod sig alt for nemt runde af Frank Onyeka ude ved sidelinjen, og kort efter havde Sory Keba scoret.

- I en topkamp som denne må du ikke give sådant et mål væk på. Det er en skændsel. Det er bare ikke godt nok. Det må jeg bare sige.

- Jeg ved ikke, hvad han (Jens Stage, red.) skal gøre, men han skal i hvert fald ikke gøre det, han gør der, lød det fra Ståle Solbakken.

Jens Stage så 2. halvleg fra tilskuerpladserne. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Stage løb rundt med en advarsel og kunne have fået en mere, hvis han havde stoppet Onyeka med et såkaldt professionelt frispark.

I stedet blev han rundet af det midtjyske kraftværk, og da også Victor Nelsson lod sig snyde, kunne Sory Kaba bringe FCM på sejrskurs.

Han fulgte godt op, da Johnsson kun kunne parere Onyekas forsøg.

- Måske skulle jeg have taget Stage ud, da han fik det gule kort, for han blev meget præget af det.

- Jens gør sig selv en bjørnetjeneste ved at tage et dumt gult kort, som gør, at han bliver meget hæmmet i sit spil, lød det fra Solbakken, der hev den tidligere AGF'er ud i pausen og erstattede ham med Jonas Wind.

For FC København handler resten af Superliga-sæsonen nu om at holde AGF bag sig og sikre sølvet samtidig med, at man får nogle af de mange skadede og netop tilbagevendte spillere i gear igen.

Guldet er langt væk.

Selvom man i hovedstaden drømte om et comeback i mesterskabskampen, er det længe siden, at man reelt troede på, at man kunne hente FC Midtjylland.

Det vil være midtjydernes andet guld på tre år, og det sætter yderligere pres på Ståle Solbakken og FCK i den kommende sæson.

- Jeg synes, at FC Midtjylland spiller en okay kamp, men det er ikke sådan, at jeg falder bagover og ikke tror, at vi kan indhente det her hold næste år. Det har jeg stor tro på.

