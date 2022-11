Iskold FCK-boss: - Intet med uheld at gøre!

Jacob Neestrup mener ikke, AGF har noget som helst at brokke sig over i forhold til den annullerede scoring i Aarhus

Fodbold afhænger ofte, af øjnene der ser.

Sådan var det også søndag eftermiddag i Aarhus.

FC København stod med de tre point og lovbogen under armen, da sejren over De Hviee skulle dissekeres.

Sene scoringer sikrer FCK sejren over AGF i Aarhus: Se højdepunkter fra braget her.

For FCK kunne være kommet alvorligt på bagkant i kampen, da Frederik Tingager headede AGF på 1-0 ti minutter inde i anden halvleg. Men Nicolai Poulsen generede en ellers chanceløs Kamil Grabara på stregen, og det spottede VAR's store øje.

- Der var offside. Sådan er det. Det var forskellen på os og AGF, lød det knastørt og krystalklart fra FCK-chef Jacob Neestrup, der fortsatte med at stikke kniven ind i det aarhusianske hjerte.

- Det har intet med VAR eller dommerne at gøre. Det har intet med held eller uheld at gøre. Vores spillere er blevet trænet i at søge væk fra det område, når bolden bliver slået. Derfor stod Lukas Leragers scoring ved magt, mens AGF’s mål helt korrekt blev annulleret, sagde Jacob Neestrup.

Der var ikke en finger at sætte på FCK's sejr i Aarhus, lød meldingen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Victor Kristiansen, der lukkede og slukkede i Aarhus og Malaga, var ikke helt så iskold som sin chef, men det er selvfølgelig heller ikke backens opgave.

- Jeg nåede da at tænke fuck, da de scorede. Så vidste vi godt, hvad klokken havde slået, og så ville det være op ad bakke.

- Men det var ikke sådan, at I appellerede vildt og voldsomt, da Tingager pandede den ind.

- Næ, altså jeg så den ikke, og jeg stod med ryggen til, men jeg fokuserer mest på vores egen præstation, og vi er tilbage på sporet. Jeg ville ønske, vi skulle spille fem kampe mere inden jul.

