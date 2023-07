Jacob Neestrup udstikker garanti: De kommer

Fansene skriger som regel efter det. Fra vinduets åbning, til det smækker i igen. Transfers.

Sådan er situationen i den grad også hos FC København, der råder over Danmarks dyreste trup, men hvor der lige nu er rådvildhed at spore hos dem, der holder med løverne.

For mens store profiler som Mohamed Daramy, Carlos Zeca og Hákon Haraldsson har sagt farvel til de danske mestre, er det yderst sparsomt, hvad der er trådt ind ad døren.

Men der er ingen grund til panik.

Cheftræner Jacob Neestrup garanterer, at der vil blive købt spillere, der kommer til at løfte den nuværende trup.

Det fortæller han til Ekstra Bladet forud for sæsonstart.

- Den trup, der er nu, er ikke den trup, det ender med at være. FCK jagter altid profiler. Og det gør de i særdeleshed også, når de har solgt nogle profiler. Det er sådan, det er.

Jacob Neestrups FC København-mandskab indleder titelforsvaret mod Lyngby lørdag eftermiddag. Foto: Kenneth Meyer

Tålmodighed

Men hvor bliver de så af?

En del af svaret skal findes i, hvor FC København befinder sig i hierarkiet i fodboldeuropa.

For vil man hente på den famøse høje hylde, vil man være i konkurrence med klubber fra større ligaer – som oftest råder over flere lønkroner og mere attraktive adresser. Og for nu er der stadig lang tid til 1. september, hvor transfervinduet lukker.

- Jeg kender godt baggrunden for, hvorfor der måske ikke står en spiller eller to mere per dags dato, siger Neestrup.

- På den måde er der fuld transparens mellem 'PC' (sportsdirektør Peter Christiansen, red.) og mig. Uanset om vi har købt eller solgt ti, er det mit job at få de spillere, der er her nu, til at ramme deres fulde potentiale.

- Det er der, jeg har mit fokus. Men jeg er selvfølgelig også en sparringspartner i forhold til det, der foregår rundt om.

Artiklen fortsætter under billedet ...

35-årige Jacob Neestrup vandt både det danske mesterskab og pokaltitlen i den forgangne sæson. Nu skal truppen forbedres, mens jagten mod nye triumfer går i gang. Foto: Jonathan Damslund

Tæt samarbejde med chefen

Sparringspartner er måske endda en underdrivelse.

For selvom det er Peter Christiansen, der har det sportslige ansvar i klubben, er den unge cheftræner konstant i tæt dialog med manden, der sidder på pengene.

- Et transfervindue er en mulighed for at skifte spillere ind og ud. Og så er det en mulighed for at lægge lag på spillet. Ved begge dele har vi en tæt dialog, fortæller FCK-chefen om forholdet til ’PC’.

- Vi har haft en tæt dialog hele foråret og sommeren i forhold til, hvad der kunne ske på godt og ondt i det her transfervindue.

- Har du veto eller final say på noget?

- Selvfølgelig er jeg interesseret i at være helt tæt på det hele. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at når alt kommer til alt, så er det ’PC’, der er min chef og ikke omvendt.

- Men det gode samarbejde bunder vel i flere fælles beslutninger end omvendt, siger Neestrup, inden han pænt får fortalt af FC Københavns kommunikationschef, at han har et møde med selvsamme ’PC’ om to minutter.

Hákon Haraldsson er blevet solgt til franske Lille, mens Mohamed Daramy er vendt tilbage til sin hollandske arbejdsgiver, Ajax Amsterdam. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Skal erstattes med ’topkvalitet’

De to FCK-bossers snakke handler i høj grad om at hente kvalitet ind i truppen, fortæller Jacob Neestrup.

For når man ikke råder over profiler som Mohamed Daramy og Hákon Haraldsson længere, kræver det handling.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på, hvad vi mister. Og vi er opmærksomme på, hvilke spillere vi godt kunne tænke os at erstatte 1:1, siger Neestrup, der gerne ser Mohamed Daramys kvaliteter blive erstattet med én, der kan det samme i forhold til at udfordre og drible.

- Det kan være svært, men vi kigger også på, at en Hákon Haraldsson-case kan erstattes på andre måder. Det skal erstattes med topkvalitet, men det kan godt være, det er en anden type.

FC København indleder titelforsvaret, når de danske mestre gæster Lyngby Boldklub lørdag. Opgøret bliver sparket i gang klokken 16.00.