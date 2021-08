Jagter FCK-komet

Belgiske Club Brugge har Victor Kristiansen på radaren, men FCK har absolut ingen intentioner om at sælge den 18-årige venstre back

Club Brugge har ikke mistet lysten til FC København-spillere på trods af den kolde Daramy-afvisning.

Den belgiske mesterklub er ifølge Ekstra Bladets oplysninger interesseret i københavnernes Victor Kristiansen. Belgiske kilder beretter, at Club Brugge skal være klar til at betale fire mio. euro - 30 mio. kr. - for U21-landsholdsspilleren.

Noget formelt bud er der dog ikke sendt i retning af sportsdirektør Peter Christiansens indbakke. Og et bud på 30 mio. kr. vil 'PC' heller ikke bruge lang tid på.

Bud i den størrelsesorden vil han sige nej til, hurtigere end Mohamed Daramy afdribler en modstander.

Victor Kristiansen har på rekordtid slået sit navn fast på Jess Thorups FCK-hold.

Han har sat sig tungt på pladsen som venstre back, efter Nicolai Boilesen er blevet rykket ind i det centrale forsvar.

18-årige Victor Kristiansen er startet inde i 11 ud af 12 kampe i denne sæson.

Alene i Superligaen er han noteret for tre målgivende afleveringer, og han havde et fremragende samarbejde med Mohamed Daramy, der netop er solgt til Ajax som alletiders dyreste FCK'er.

Victor Kristiansen har imponeret stort i 2021. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Hovedstadsklubben fik i omegnen af 90 mio. kr. for Daramy, og selvom et køb af Victor Kristiansen ikke kræver så mange penge, er det ikke langtfra.

FC København har absolut ingen intentioner om at sælge ham og slet ikke i dette transfervindue.

Victor Kristiansen er en central del af det hold, der skal spille mesterskabet tilbage til FC København, og desuden er hans aktie ikke toppet endnu.

Victor Kristiansen har heller ikke selv travlt med at komme til udlandet.

Han befinder sig rigtig godt i barndomsklubben og kan fortsat udvikle sig, inden han støder hovedet mod loftet i Superligaen.

Den 18-årige back forlængede før jul sin aftale. Den løber frem til 31. december 2023.