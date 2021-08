Jagter historisk bedrift

Læs også: Før vinduet smækker i: Det mangler din klub (+)

Når FC København torsdag aften træder ind i Parken for at spille returkampen mod Sivasspor i playoff-runden i Conference League, så kan Superliga-klubberne krydse fingre for, at københavnerne ikke smider 2-1-føringen fra første kamp.

Lige nu står dansk fodbold nemlig til at miste en af deres europæiske pladser, da Danmark har gledet ned UEFA's koefficientliste, efter at Danmark nu har sagt farvel til den fine 2016/17-sæson, der bidrog med hele 8,500 point til den danske koefficient.

Dermed vil der fra næste sæson kun være fire europæiske pladser at spille om i Superligaen og pokalturneringen og ikke fem, som det har været de seneste sæsoner, hvis de danske hold ikke leverer en stor præstation i Europa i denne sæson.

FCK skal forsvare 2-1-føringen, når de skal møde Sivasspor i returkampen i Parken Conference League. Foto: Lars Poulsen

Danmark kæmper mod disse lande: 12 - Serbien - 26,375 - 2 ud af 4 hold tilbage 13 - Belgien - 25,800 - 5 ud af 5 hold tilbage 14 - Schweiz - 25,675 - 2 ud af 4 hold tilbage 15 - Kroatien - 24,400 -2 ud af 4 hold tilbage 16 - Cypern - 23,875 - 2 ud af 4 hold tilbage 17 - Tjekkiet - 22,800 - 4 ud af 5 hold tilbage 18 - Tyrkiet - 22,700 - 5 ud af 5 hold tilbage 19 - Norge - 22,250 - 2 ud af 4 hold tilbage 20 - Sverige - 22,125 - 3 ud af 4 hold tilbage 21 - Grækenland - 22,075 - 2 ud af 4 hold tilbage 22 - Danmark - 20,775 - 4 ud af 5 hold tilbage 23 - Israel - 20,625 - 3 ud af 4 hold tilbage 24 - Bulgarien 18,500 - 2 ud af 4 hold tilbage Vis mere Vis mindre

Jagten på top-15

For at have fem pladser kræver det, at man er i blandt de femten bedste på koefficientlisten. Lige nu ligger Danmark på en 22. plads, bag lande som Sverige, Norge og Cypern.

Derfor er det ekstra vigtigt for dansk fodbold, at der kommer fire hold, en bedrift, der aldrig er sket før, med i europæisk gruppespil, der kan skaffe point til Danmark.

Den historiske bedrift skal selvfølgelig ses i lyset af, at der nu er hele tre europæiske turneringer at kvalificere sig til.

En sejr i gruppespillet giver 0,500 eller 0,400 point til den samlede koefficient, det afhænger af, om landet har fire eller fem hold med), mens uafgjort giver det halve.

For at komme i top 15 kræver det som tommelfingerregel, at man i hvert fald laver 5,500 point i snit per sæson, men det har Danmark ikke formået i de seneste år.

Pointene, der bliver skaffet, skal for Danmarks vedkommende divideres med fem, da Danmark har fem hold med sæsons europæiske turneringer.