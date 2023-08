Jagtet af storklub: Han er øverst på ønskelisten

Kamil Grabara er efterspurgt på den store, europæiske fodboldscene.

Så vidt Ekstra Bladet forstår, er han nu topprioritet hos Wolfsburg fra den tyske Bundesliga.

Den tyske storklub fra byen, hvor folkevognsfabrikken har sit hovedkontor, har sigtekornet rettet direkte mod FC Københavns polske keeper.

Kamil Grabara er topprioritet i Wolfsburg. Foto: Linda Johansen.

Prisskiltet i niveauet 100 mio. kr. på Grabara kommer på ingen måder til at afskrække Wolfsburg, der er en af de tyske klubber med en stærk og solid økonomi.

Samtidig står klubben overfor et gigantsalg af den belgiske stopper Micky van de Ven for et beløb i niveauet 370 mio. kr. til Tottenham. En handel, der er tæt på at blive officiel.

Wolfsburg råder i dag over den 31-årige belgier Koen Casteels, der har vogtet buret i Wolfsburg siden 2015. Han har kontraktudløb næste sommer og har ikke signaleret, han vil forlænge kontrakten. Han har i hvert fald trukket forhandlingerne i langdrag.

Kamil Grabara har været en stærk keeper i FCK. Han kan stå foran et skifte her i august. Foto: Lars Poulsen.

Wolfsburg vil have klarhed over målmandssituationen. Derfor er Kamil Grabara nu klubbens førstevalg på indkøbslisten som fremtidens keeper i klubben.

Derfor kan det også resultere i et salg af belgieren, så der kan skabes plads til den polske keeper.

Som Ekstra Bladet forstår det, har Wolfsburg endnu ikke rettet direkte henvendelse til FC København om en handel.

Joakim Mæhle er på listen hos Wolfsburg. Det kan ende med et skifte. Foto: Jens Dresling.

Joakim Mæhle er også sat i forbindelse med et skifte til Wolfsburg.

Som Ekstra Bladet forstår det, står den danske landsholdsspiller på en liste hos Wolfsburg. Den italienske transferjournalist Gianluca Di Marzio har skrevet, at tyskerne har budt 60 mio. kr.

Det har Ekstra Bladet ikke fået bekræftet. Men det tyder på, at Wolfsburg skal slippe et større beløb for at få fingre i Mæhle, som Atalanta i sin tid betalte 100 mio. kr. for i belgiske Genk.

Klubben skal dog først skille sig af med Nicolas Cozza, der aldrig for alvor har slået til i klubben. Det kan også ende med et salg af højrebackjen Ridle Baku, hvis der skal skabes plads til Joakim Mæhle.

Fordelen med den danske landsholdsback er, at han kan bruges både i højre og venstre forsvarsside.

