Jonas Wind strålede på banen og var bevæget over at være med til at skrive FCK-historie

Fra skurk til helt på 12 måneder.

Det er blot ét år siden, at Jonas Wind brændte et straffespark mod Røde Stjerne Beograd, der besejlede FCKs muligheder for at komme i Champions League-gruppespillet.

12 måneder senere stod Jonas Wind i samme ende af banen for at sparke et betydningsfuldt straffespark.

Denne gang scorede han. Til 2-0 mod de tyrkiske mestre fra Istanbul Basaksehir. Forinden havde en storspillende Wind bragt FCK foran 1-0, da han frygtløs kastede sig gennem luften og scorede til 1-0 i begyndelsen af opgøret.

Som FCKer fra den tidlige ungdom var Jonas Wind derfor meget stolt over den bedrift, han netop har været med til.

Jonas Wind kaster sig frygtløs frem og scorer til 1-0 mod Istanbul Basaksehir. Senere scorede han til 2-0 på straffespark. Foto: Lars Poulsen.

Meget rørende

Det er første gang nogensinde, at FCK nu er i en europæisk kvartfinale.

- Det er rørende og jeg er meget stolt over at være med til at skrive historie i FCK, siger Jonas Wind.

For FCK har det været en meget blandet sæson. Det har det i sandhed også for Jonas Wind, der for ét år siden blev ramt af en alvorlig korsbåndskade, som holdt ham ude af holdet i mere end ti måneder.

- Vi står sammen som et hold og leverer en fantastisk præstation. Ja, vi hiver nogle ekstra kræfter frem, forklarer Jonas Wind, der erkender, at der ligger meget hårdt arbejde bag det seneste år for at komme i topform på ny.

- En masse gode folk har hjulpet mig. Og jeg skylder nok vores fysser en dunk rødvin, smiler Jonas Wind, der spillede sin bedste kamp efter den lange skadepause.

Teammanager Per Wind var stolt af sønnike Jonas Winds bedrifter, da han sendte FCK i en historisk kvartfinale. Foto: Lars Poulsen.

På tribunen i 2006

Som syv-årig sad Jonas Wind på tribunen, da FCK vandt 1-0 over Manchester United i Parken.

Nu kommer han til at stå overfor de store Manchester United-stjerner, når de to klubber mødes på mandag i Köln.

- Vi lægger os ikke ned. Vi går efter at skabe sensationen, siger Jonas Wind, der har glemt alt om den mulige ferie. Den er i hvert fald sat på standby.

- Ferien må vente. Det er historisk, hvad vi har leveret. Vi har en mulighed mod Manchester United, fordi det kun er en kamp og på neutral bane, påpeger han.

