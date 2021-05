- Jeg kan ikke bruge det til noget som helst

Guld, sølv eller bronze!

Det ligner scenariet for FC København, hvor guldet dog virker langt væk, lige som fjerdepladsen heller ikke bør komme i spil for Jess Thorups tropper.

Men sejren over rivalerne fra Brøndby giver håb og tro på mere end blot bronze oven på en meget skuffende og ujævn sæson for FC København.

- Sølvet er selvfølgelig inden for rækkevidde. Men nu må vi først forkusere på, at der er noget at revanchere onsdag mod FC Midtjylland.

- Slutter vi som nummer tre, kan jeg ikke bruge det til noget som helst. I FCK handler det kun om at vinde guld, som Nicolai Boilesen meget rammende formulerer sig.

Venstrebacken leverede en stærk og solid indsats i opgøret mod Brøndby, hvor han var involveret i mange fine offensive aktioner.

Nicolai Boilesen i selskab med Jens Stage, der måtte udgå med en skade. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

På trods af sejren kan FCK ikke afgøre skæbnen selv. De er afhængige af andre resultater.

- Så længe vi ikke er herre over, hvordan det skal slutte, så er det en svær situation, vi befinder os i.

- Sølv vil være fantastisk efter en sæson, hvor det flere gange har været lige ved, men så har vi smidt point igen, siger Rasmus Falk, der var en af FC Københavns store profiler i 2-1-sejren over Brøndby.

Han startede offensivt til venstre, men røg lidt længere tilbage, da Jens Stage måtte udgå med en skade. Men i kraft af et enormt løbearbejde satte han rigtig mange fødder rigtigt.

Han havde også stor andel i føringstræfferen før pausen, hvor hans afslutning ramte Andreas Maxsø og snød Marvin Schwäbe.

Jess Thorup glæder sig over FCK spillede 90 stabile minutter. Nu jagter han sølv og miraklet guld. Foto: Lars Poulsen.

- Vi er et niveau over Brøndby og fortjente sejren. Når jeg ser på vores præstation i dag, så er jeg fortrøstningsfuld for fremtiden, pointerer han.

Jess Thorup var godt tilfreds med FCK omsider fik sammensat 90 stabile minutter.

- Vi er stadig med i gamet, og der kan nå at ske en masse i de to sidste spillerunder.

- Sølvet er lige nu ikke så langt væk, og så længe det er muligt, skal vi gå efter det bedst opnåelige, siger Jess Thorup, der især følte trang til at fremhæve Mathias Zanka Jørgensen for en solid indsats i sejren over rivalerne.